恐怖房東！闖女大生房拿內褲「邊聞邊進廁所」　永康警回應了

記者林悅／台南報導

1名女大生8日在dcard發文指出，房東帶人看屋時因那時段她不在家，所以就打開房內監視器，但女大生事後在監視器內發現，房東在房裡翻動她的衣櫃、髒衣籃等，還拿手機出來拍，甚至從衣櫥拿了內褲邊走邊聞走進廁所，在房裡共待5分多鐘超可怕，當天在家人陪同報警，永康分局指出，本案依法受理，雙方已達成和解。

▲女大生事後在監視器內發現，房東在房裡翻動她的衣櫃、髒衣籃等等，還拿手機出來拍，甚至從衣櫥拿了內褲邊走邊聞走進廁所。（圖／翻攝自dcard，下同）

1名女大生8日在dcard發文指出：「在租約到期前2～3個月，房東會陸續帶同學進來看房，在看房的前一天房東有通知我，我也沒有想太多就同意了，但因為房東所提的時段本人並不在家，所以我在出門前打開了寵物攝像頭，回到家之後看監視器回放，卻發現房東在帶人看房前，進我房裡翻動我的衣櫃、髒衣籃等等還拿手機出來拍，我還發現他甚至從我衣櫥拿了內褲，邊走邊聞走進廁所，在我房裡共待了五分多鐘，超可怕，當天馬上跟家人去警局備案了」。

女大生說：「看到回放當下全身發抖，沒想到這種鳥事也找上我，還好我是因為養貓咪用了寵物攝影機，所以住在外面最好是裝個監視器保平安，希望能夠幫助到正在找房的學弟妹們趕快避雷」。

永康分局鹽行派出所副所長黃貞融指出，警方於3月31日下午5時48分接獲民眾報案，稱其租屋處遭房東入內無故翻動其私人物品，派出所依規定受理，並由學校進行校安通報。事後報案人表示房東對於翻動其私有物品感到非常抱歉，目前已和報案人達成和解。