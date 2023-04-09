　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖房東！闖女大生房拿內褲「邊聞邊進廁所」　永康警回應了

記者林悅／台南報導

1名女大生8日在dcard發文指出，房東帶人看屋時因那時段她不在家，所以就打開房內監視器，但女大生事後在監視器內發現，房東在房裡翻動她的衣櫃、髒衣籃等，還拿手機出來拍，甚至從衣櫥拿了內褲邊走邊聞走進廁所，在房裡共待5分多鐘超可怕，當天在家人陪同報警，永康分局指出，本案依法受理，雙方已達成和解。

▲女大生事後在監視器內發現，房東在房裡翻動她的衣櫃、髒衣籃等等，還拿手機出來拍，甚至從衣櫥拿了內褲邊走邊聞走進廁所。（圖／翻攝自dcard，下同）

▲女大生事後在監視器內發現，房東在房裡翻動她的衣櫃、髒衣籃等等，還拿手機出來拍，甚至從衣櫥拿了內褲邊走邊聞走進廁所。（圖／翻攝自dcard，下同）

▲女大生事後在監視器內發現，房東在房裡翻動她的衣櫃、髒衣籃等等，還拿手機出來拍，甚至從衣櫥拿了內褲邊走邊聞走進廁所。（圖／翻攝自dcard，下同）▲女大生事後在監視器內發現，房東在房裡翻動她的衣櫃、髒衣籃等等，還拿手機出來拍，甚至從衣櫥拿了內褲邊走邊聞走進廁所。（圖／翻攝自dcard，下同）

1名女大生8日在dcard發文指出：「在租約到期前2～3個月，房東會陸續帶同學進來看房，在看房的前一天房東有通知我，我也沒有想太多就同意了，但因為房東所提的時段本人並不在家，所以我在出門前打開了寵物攝像頭，回到家之後看監視器回放，卻發現房東在帶人看房前，進我房裡翻動我的衣櫃、髒衣籃等等還拿手機出來拍，我還發現他甚至從我衣櫥拿了內褲，邊走邊聞走進廁所，在我房裡共待了五分多鐘，超可怕，當天馬上跟家人去警局備案了」。

▲女大生事後在監視器內發現，房東在房裡翻動她的衣櫃、髒衣籃等等，還拿手機出來拍，甚至從衣櫥拿了內褲邊走邊聞走進廁所。（圖／翻攝自dcard，下同）

女大生說：「看到回放當下全身發抖，沒想到這種鳥事也找上我，還好我是因為養貓咪用了寵物攝影機，所以住在外面最好是裝個監視器保平安，希望能夠幫助到正在找房的學弟妹們趕快避雷」。

永康分局鹽行派出所副所長黃貞融指出，警方於3月31日下午5時48分接獲民眾報案，稱其租屋處遭房東入內無故翻動其私人物品，派出所依規定受理，並由學校進行校安通報。事後報案人表示房東對於翻動其私有物品感到非常抱歉，目前已和報案人達成和解。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
恐怖房東！闖女大生房拿內褲「邊聞邊進廁所」　警回應了
一圖看一周天氣！　「飆35度」時間曝　
獨家直擊／采子復出開唱　何孟遠也來了！
快訊／性別檢測異常　林郁婷現身了
防疫保單害慘！新安東京減資99.99%　股本剩3000元
台劇知名導演病逝！　妹心痛：這次他選擇了放手
協尋！旅行社提告2網友　還要免費送去韓國玩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／綠島男子溺水！躺岩岸旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

為了釣魚！3男翻牆潛入鳳山水庫偷船筏　辯「不知已觸法」

國道爆胎冒火花開60km！雲林阿北跳針「我沒有開車」原因曝

恐怖房東！闖女大生房拿內褲「邊聞邊進廁所」　永康警回應了

獨／「小班」涉毒！高市府勒令停業　大帝國舞廳回應了

台中會女網友遭「黑道」逼匯2萬　彰化宅女機智寫救命數字

大帝國深V巨乳妹驚了！誇緝毒犬「好可愛」想摸　一伸手遭警制止

好慘！小資女想當服飾模特兒被騙11萬　詐團話術曝光

射殺囝仔昌外甥！嫌拍「水槍行刑照」設大頭貼　槍口抵頭狠樣曝光

上個月才喜當爸！28歲嫌槍斃囝仔昌乾外甥　懊悔喊：只想教訓一下

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

快訊／綠島男子溺水！躺岩岸旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

為了釣魚！3男翻牆潛入鳳山水庫偷船筏　辯「不知已觸法」

國道爆胎冒火花開60km！雲林阿北跳針「我沒有開車」原因曝

恐怖房東！闖女大生房拿內褲「邊聞邊進廁所」　永康警回應了

獨／「小班」涉毒！高市府勒令停業　大帝國舞廳回應了

台中會女網友遭「黑道」逼匯2萬　彰化宅女機智寫救命數字

大帝國深V巨乳妹驚了！誇緝毒犬「好可愛」想摸　一伸手遭警制止

好慘！小資女想當服飾模特兒被騙11萬　詐團話術曝光

射殺囝仔昌外甥！嫌拍「水槍行刑照」設大頭貼　槍口抵頭狠樣曝光

上個月才喜當爸！28歲嫌槍斃囝仔昌乾外甥　懊悔喊：只想教訓一下

王心恬想摸「任賢齊腹肌」沒如願！　2人同台當GIOIA PAN走秀模特

快訊／戴資穎驚爆將退休！　文姿云：我們相知相惜

巴西辣模「體汗裝瓶」調成香水拿去賣　號稱迷倒一票男人：像春藥

染疫暴瘦20KG　89歲歌王林沖「胃出血緊急住院」…輸血2天現況曝

余謙生日快樂！　助總恭喜：一軍代表作

快訊／陳又瑋投進致勝罰球　林書豪透露他上前說了這些

陳峻廷看完《做工的人》哭了！揭李銘順私下暖心一面

嚴防共軍低空滲透突襲！　出動復仇者飛彈車防空接戰

快訊／綠島男子溺水！躺岩岸旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

《英雄聯盟》LCK春冠出爐！GEN 3：1擊敗T1　Doran化身桶神鬼開看到嚇瘋

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

社會熱門新聞

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

即／國1驚悚車禍！男站車道遭聯結車撞飛慘死

兄妹雙載與左轉BMW相撞　哥彈飛空翻重摔不治

男硬舉90kg椎間盤破了！健身工廠須賠償

才剛當爸！男槍斃囝仔昌乾外甥　懊悔喊：只想教訓

即／「囝仔昌」乾外甥遭丟包亡　警逮3人

即／高雄男「7樓落下」重傷　人行道鮮血噴濺

射殺囝仔昌乾外甥！嫌3年前拍「水槍行刑照」

與駕駛爭吵「搶方向盤」出人命　莽男下場曝

「大小班」涉販毒害慘大帝國舞廳　恐遭勒令停業

更多熱門

相關新聞

獨／高市府勒令停業　大帝國舞廳回應了

獨／高市府勒令停業　大帝國舞廳回應了

橋頭地檢署檢察官指揮高雄市政府警局、保三總隊、高雄憲兵隊等單位追查緝舞廳販毒幹部，在大帝國舞廳當中查獲疑似「大小班」涉販三級毒品愷他命，後續高市府已經決定將會祭鐵腕勒令歇業，對此大帝國舞廳方面表示「尚未接獲通知」，但未來若面臨停業，也會依照程序提出申訴

大巨蛋水泥地貼草皮釀傷？李四川這樣說

大巨蛋水泥地貼草皮釀傷？李四川這樣說

正妹喝茫酒瓶砸保時捷！跳針「我到底做了什麼」

正妹喝茫酒瓶砸保時捷！跳針「我到底做了什麼」

傳陸擬再送貓熊　林奕華：沒討論

傳陸擬再送貓熊　林奕華：沒討論

「大小班」涉販毒害慘大帝國舞廳　恐遭勒令停業

「大小班」涉販毒害慘大帝國舞廳　恐遭勒令停業

關鍵字：

變態房東女大生內褲影音

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

快訊／采子2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

進店血拚巧遇BLACKPINK Jennie！她嗨到瘋掉

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面