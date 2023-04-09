恐龍泡泡秀南投中山公園登場　大小朋友嗨翻了！

▲南投市公所於中山公園舉辦「恐龍泡泡秀」，讓大小朋友high翻。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由南投市公所舉辦「舊城大地市集」系列活動，第二天邀請專業泡泡秀達人，於中山公園表演魔幻的恐龍泡泡互動劇場，也讓孩子親自體驗做出恐龍泡泡的樂趣，吸引上千民眾共襄盛舉，讓大小朋友都直呼「超嗨（high）！」

南投市知名景點中山公園從民國元年（1912年）就完工啟用至今，是不少南投人的童年回憶；市公所為讓市民更認識在地文化歷史，特別舉辦為期2天的舊城大地市集活動，節目內容包括大地市集、為親子設計的DIY體驗活動、私廚大地餐桌，免費自由入場的活動包含百年公園野餐趣、草地音樂會、周末夜的露天電影，以及最讓孩子們期待的「恐龍公園泡泡秀」互動劇場。

專業的泡泡達人於今日活動現場，透過專業器材、技巧等，持續製造出各式吸睛的大小泡泡，當第一個恐龍泡泡出現時，小朋友馬上一齊尖叫「哇！」除有不一樣的視覺體驗，也盡情享受被泡泡包圍的歡樂感受；泡泡達人最後更與大小朋友合作，做出驚艷全場的泡泡雪，完美謝幕。

一名家長表示，中山公園雖然已有年紀，但公所用心維護、增加遊具，還定期舉辦親子活動，讓孩子們玩得相當盡興，希望相關活動可以多多舉辦；市長張嘉哲也一起同樂，直呼「彷彿置身在泡泡國之中」，也承諾公所會持續舉辦相關親子活動，讓南投市成為最好的周末去處。