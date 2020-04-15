高雄男下班去抓寶…公園亂丟菸蒂「機車燒整排」！　警依公共危險罪送辦

▲中山公園旁停車格火警，8部機車被燒成廢鐵。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區中山公園旁公設機車停車格13日晚間發生火警，8部機車陷入火海中，短短15分鐘內被燒成廢鐵；警方獲報後立即展開偵查，經調閱監視器後鎖定一名李姓男子，經通知他到案後，李男供稱，當時在該處徘徊抓寶，應是亂丟菸蒂才會釀禍。目前警方訊後已將李男依公共危險罪嫌送辦，確切起火原因為何，仍待鑑識釐清。

鳳山警方13日晚間6時48分許接獲民眾報案，指稱中山公園旁停車格發生火警，警消立即到場灌救，整起事故雖未有人員傷亡，但現場8部機車全遭火噬，短短15分鐘內被燒成廢鐵。

鳳山分局成功派出所所長曾富達表示，初步研判懷疑是人為縱火，經調閱監視器後，果真發現一名李姓男子案發前曾在停車格旁徘徊，在他離開後不久，現場隨即竄出火光。警方經比對後掌握李男身分，並於14日中午通知其到案說明。

李男向警方供稱，當時自己下班後走到公園旁抓寶可夢，過程中邊抓邊抽菸，隨後隨手將菸蒂丟棄，並不知道發生火警。但警方勘驗監視器畫面後，認定李男嫌疑重大，雖然是非故意致災，但訊後仍依公共危險罪嫌將李男送辦。

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▼警方研判應是李男亂丟菸蒂才會釀禍。（圖／記者洪正達翻攝）