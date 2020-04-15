　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男下班去抓寶…公園亂丟菸蒂「機車燒整排」！　警依公共危險罪送辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中山公園疑有人縱火，8台機車15分鐘內全燒毀。（圖／記者洪正達翻攝）

▲中山公園旁停車格火警，8部機車被燒成廢鐵。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區中山公園旁公設機車停車格13日晚間發生火警，8部機車陷入火海中，短短15分鐘內被燒成廢鐵；警方獲報後立即展開偵查，經調閱監視器後鎖定一名李姓男子，經通知他到案後，李男供稱，當時在該處徘徊抓寶，應是亂丟菸蒂才會釀禍。目前警方訊後已將李男依公共危險罪嫌送辦，確切起火原因為何，仍待鑑識釐清。

鳳山警方13日晚間6時48分許接獲民眾報案，指稱中山公園旁停車格發生火警，警消立即到場灌救，整起事故雖未有人員傷亡，但現場8部機車全遭火噬，短短15分鐘內被燒成廢鐵。

鳳山分局成功派出所所長曾富達表示，初步研判懷疑是人為縱火，經調閱監視器後，果真發現一名李姓男子案發前曾在停車格旁徘徊，在他離開後不久，現場隨即竄出火光。警方經比對後掌握李男身分，並於14日中午通知其到案說明。

李男向警方供稱，當時自己下班後走到公園旁抓寶可夢，過程中邊抓邊抽菸，隨後隨手將菸蒂丟棄，並不知道發生火警。但警方勘驗監視器畫面後，認定李男嫌疑重大，雖然是非故意致災，但訊後仍依公共危險罪嫌將李男送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▼警方研判應是李男亂丟菸蒂才會釀禍。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼中山公園疑有人縱火，8台機車15分鐘內全燒毀。（圖／記者洪正達翻攝）

ET快訊
抱大胸妹開趴神隱11天！羅志祥「亮3張照片」首發聲
蔡英文登《CNN》首頁！成功控制疫情「捐數百萬口罩幫其他國家
方志友認錯道歉！車內曖昧吳念軒「尺度沒拿捏」..老公楊銘威回
「不知疫情會持續多久」　台中浮誇網美火鍋店4/30歇業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡劣！苗栗大閘蟹農遭網路盜圖謀利　低價「蟹黃醬」恐受騙傷身

阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

高雄男下班去抓寶…公園亂丟菸蒂「機車燒整排」！　警依公共危險罪送辦

金門優良教師偷2絨毛娃送孫女　監視器曝光隔天拿2千元「要跟同學買」

「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆家庭破碎：木工事業傳承誰？

妻子不聽話就隨機殺死路人！檢建請「小鄭容和」最嚴厲之刑...5關鍵建曝光

雙子星開發案索賄1500萬　賴素如更一審輕判7年半

防疫掃黑無空窗期　內埔警檢肅治平對象15人到案

新店工廠深夜惡火「500坪燒毀」　員工睡夢中成焦屍

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

惡劣！苗栗大閘蟹農遭網路盜圖謀利　低價「蟹黃醬」恐受騙傷身

阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

高雄男下班去抓寶…公園亂丟菸蒂「機車燒整排」！　警依公共危險罪送辦

金門優良教師偷2絨毛娃送孫女　監視器曝光隔天拿2千元「要跟同學買」

「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆家庭破碎：木工事業傳承誰？

妻子不聽話就隨機殺死路人！檢建請「小鄭容和」最嚴厲之刑...5關鍵建曝光

雙子星開發案索賄1500萬　賴素如更一審輕判7年半

防疫掃黑無空窗期　內埔警檢肅治平對象15人到案

新店工廠深夜惡火「500坪燒毀」　員工睡夢中成焦屍

紓困排富發現金 　陳玉珍：「照顧廣」卡實在

Scala爆量訂單沒車交？Skoda：安啦，台灣新車供貨到6月都沒問題

護瓜聯盟連續3年「零失竊」 學甲警防疫期間全力守護瓜農

林書豪再捐100萬美元抗疫　捐款累積超過4276萬台幣

偵蒐遼寧號動態　美RC-135W偵察機現蹤台灣南部海域

惡劣！苗栗大閘蟹農遭網路盜圖謀利　低價「蟹黃醬」恐受騙傷身

女大生詭異失蹤「16天後慘遭碎屍」　生前最後訊息留玄機…釣出驚駭誘殺案！

梨山最老！燕華樓大旅社有故事　最美祕境在地老闆才知道

給說法／警抓無照少年卻踹頭　執法過當恐涉傷害罪

T點這樣用Part5／丰明殿火鍋肉券免費吃！

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

少年沈迷手遊月砸萬元　遭母斥責後墜7樓不治

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

直擊酒店妹祕密基地　她們怒吼：要我們去死嗎？

郵局經理投資期貨失利　用魔術鈔票A走6百萬

通緝犯拒捕開車撞警！警開槍打中手臂

創仙女班誘信徒獻身　少龍爆淫亂黑歷史

為飛機餐踢傷空姐　翁一人對陣4警

新店傢俱工廠大火！　警消尋獲一焦屍

終生獻身當道主的新娘　荒唐仙女手冊曝光

「蠟化女屍」超毛靈異真相曝…民俗專家：冤氣很重

即／拒檢疫大鬧機場　台商9筆土地查封等拍賣

新店700坪鐵皮工廠陷火海！消防：噴的水瞬間蒸發

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

更多熱門

相關新聞

《美少女戰士》超大打卡牆現身高雄

《美少女戰士》超大打卡牆現身高雄

先前在台北統一時代百貨舉辦的《美少女戰士華麗變身Make Up!》新品展售會，吸引一票美戰迷衝大採購，從即起至5／13移師高雄，要讓南台灣的女少女戰士迷們衝一波啦！除了超過700種商品外能讓你買翻天之外，現場還設置超大型打卡牆，有美少女五戰士立牌一字排開，還有變身手杖等拍照道具，讓粉絲現場發揮夢幻風格。

寂寞經濟落敗　高雄泡沫紅茶街20家剩1家

寂寞經濟落敗　高雄泡沫紅茶街20家剩1家

台南中華醫事科大傳火警

台南中華醫事科大傳火警

有房有車無貸款！高雄夫妻問「年收多少能生小孩」？

有房有車無貸款！高雄夫妻問「年收多少能生小孩」？

花蓮機車自撞路邊小貨車　無照騎士不治

花蓮機車自撞路邊小貨車　無照騎士不治

關鍵字：

高雄中山公園機車火警

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面