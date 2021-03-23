已被罰超過18萬…新店男仍堅持半夜放煙火　一切都是為了「她」！

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名男子22日清晨5點跑去「中山公園」（又稱奇蹟公園）放煙火「轟天雷」，而這種行徑從今年1月到現在就已經至少8次，居民不堪其擾報案，男子攤手向警方表示，因為晚上睡不著想找地方放煙火，看似無針對特定對象的行為，背後案情並不單純…這一切都是因為一名女子！

▲男子轟天雷。（圖／記者陳雕文翻攝）

犯案的是現年33歲邱姓男子，他在前年跟女友到宜蘭梅花湖遊玩時，騎乘遊園電動車時不慎撞到前方的藍姓女子，原本邱男與女友當下就帶人送醫，事後還包3600元的紅包，展現誠意想和解，但藍女又索討6萬元，邱男認為被敲詐，因此跑去藍女所住的社區旁放轟天雷宣洩情緒，藍女也不甘示弱提告。

後來藍女曾向媒體投訴表示，「邱男不只放煙火擾人清夢，還跟蹤我的孩子，甚至跑去台中恐嚇我癌末的哥哥！」而邱男盜用藍女的臉書照片並嗆聲，「現在不是妳說結束就結束，是拎北沒打算放過妳，明的暗的都來，我一定跟妳配合，喜歡玩火沒關係」等語。

據住戶表示，這場煙火大戰其實從去年農曆年就展開，那段期間一周放一至兩次，有陣子都沒過來放炮，以為他們的糾紛已經解決，可以還大家居住安寧，沒想到去年12月底晚上竟火力全開，連放30發吵死人！

警方表示，已依社秩法函送邱男8次，每次簡易庭裁罰約16000元，之前消防局也有開過2張3萬元罰單，前前後後罰金超過18萬，邱男不斷繳錢給國庫，但似乎仍不打算放過藍女，因此已於每日0至6時在上述地點編排交通稽查勤務，並加強周遭巡邏盤查可疑人車。