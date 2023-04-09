獨／花蓮客運墜橋奪命！超速30公里　公總開鍘「罰9萬扣牌3個月」

▲花蓮客運超速撞上違規逆向休旅車墜橋。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者李姿慧/台北報導

4月8日上午一輛花蓮客運公車行駛台11線花蓮豐濱鄉深橋路段，與逆向搶快休旅車對撞，客運驚悚翻落橋下，釀1死4傷，警方事後調查發現，除休旅車違規跨越雙黃線外，直行公車也超速30公里，雙雙皆有違規。公路總局台北區監理所表示，針對該客運超速行為將對花蓮客運開罰9萬元並吊扣肇事車輛車牌3個月。

花蓮客運公車8日發生重大事故，該公車行駛台11線花蓮豐濱鄉深橋路段，撞上違規逆向搶快的休旅車，客運翻落橋下釀1死4傷，警方事後調查，花蓮客運公車也違規超速，在限速時速60公里路段飆至時速90公里，超過30公里，遇上跨越雙黃線休旅車閃避不及對撞。

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公路總局台北區監理所表示，警方判讀行車紀錄器等資料之後，確認客運有超速行為，監理所按照《汽車運輸業管理規則》第19條確認客運公司是否有善盡管理責任，並依照《公路法》來處罰，規劃將對花蓮客運裁罰9萬元外，並吊扣肇事車車牌3個月處分。

依據「公路汽車客運業違反公路法第47條及第77條第一項事件裁量基準」第2點附表規定，公路客運業者派任之駕駛人發生行車事故，與該業者對於車輛或駕駛人未善盡管理責任有因果關係者，按事故等級予以處分。台北市區監理所本周將依調查結果及規定裁罰9萬元及吊扣該車輛牌照3個月。

至於客運肇事駕駛是否有過勞或超時情況，台北區監理所表示，昨天已針對花蓮客運進行第一次查核，事故通報同時，第一時間就前往醫院和公司查核，該名駕駛工時皆符合規定，發生事故前幾日也有排休假，也符合7休1規定。