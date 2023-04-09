蔣萬安又要多「四寶」了！自曝曾養過狗　「大兒子吵著養貓咪」

▲台北捷運試辦國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安身體力行拚北市生育率，家中最新成員「三寶」蔣得希於今年1月誕生，日前還開玩笑稱，如果跟妻子石舫亘約會太浪漫，可能會有「四寶」。這次蔣萬安選擇讓石舫亘休息一下，但自曝大兒子蔣得立想養貓咪，目前正在討論當中，「想想多一個寶也不錯」。

蔣萬安9日上午出席國際寵物日「寵物專車」活動，致詞時提及，自己以前養過狗，而且非常熱愛貼心聰明的狗狗，「當然貓咪也很可愛，非常的有個性。」最近大兒子蔣得立跟他吵著想養貓咪，「我正在跟太太討論，因為現在有『三寶』，但想想多一個寶也不錯，所以我們正在思考規劃。」

蔣萬安表示，4月11日就是國際寵物日，特別選在今日試辦專屬寵物車廂首航活動，此次將犬、貓分開在不同車廂，避免互相干擾，現場也有規劃護欄配置、獸醫師與動物行為訓練師陪同，且車廂配有清潔人員，並有雙層空氣濾網過濾空氣，等活動結束後，列車也會回機廠全面清消，再重新上線搭載客人。

蔣萬安說，今年台北市會再增加2座狗狗活動區，希望更加營造寵物友善環境，另外也會跟社區大學合作推廣生命教育課程，希望能向下扎根、同時融入日常生活當中，「對待動物的態度跟行為，展現一個城市是否能成為令人驕傲偉大的文明城市，真正愛我們毛孩子，要落實在日常生活當中。」

▼蔣萬安出席國際寵物日「寵物專車」活動。（圖／記者呂佳賢攝）