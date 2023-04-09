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漁業署推廣台灣鯛　即起至5／4全聯全台門市買200元現折20元

▲漁業署與全聯全台門市推出臺灣鯛推廣促銷活動。（圖／漁業署提供）

▲漁業署與全聯全台門市推出臺灣鯛推廣促銷活動。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

為響應世界地球日、推廣國產台灣鯛系列產品，農委會漁業署輔導財團法人台灣養殖漁業發展基金會與全聯福利中心攜手合作，即日起至5月4日止，只要到全台全聯福利中心門市購買指定台灣鯛系列產品，消費滿200元，結帳時即可享有20元的現金折扣。

漁業署指出，即日起至5月4日，消費者至全聯各門市選購指定台灣鯛系列產品，包括鯛魚火鍋片、鯛魚排(大)、鯛魚腹片(中)、台灣鯛背肉、台灣鯛魚下巴、馬告鯛魚腹片、生鮮魚片(背肉)、熟成鮮腹肉等，只要消費滿200元，結帳時即享現折20元的優惠，歡迎消費者共同支持國產水產品。

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漁業署表示，為強化「永續農業」概念，持續關注自然資源發展及維護生態環境平衡，媒合全聯與雲林縣口湖漁類生產合作社契作，透過AI智能養殖池並加上循環利用技術，達到零污染的養殖環境，生產出肉質鮮美且富有彈性的台灣鯛，而全聯從養殖源頭到加工，層層把關，並以嚴謹的工序打造安心食材，和農委會一起挺在地農漁產品。

漁業署進一步指出，台灣鯛為全年盛產的主要國產養殖魚種，因肉質鮮美、口感細緻且營養價值豐富，無論是乾煎、紅燒及煮湯都非常適合，加上台灣鯛脂肪含量低、蛋白質含量高、富含維生素B12且低鈉高鉀，含有人體必需胺基酸，是國產水產品中高營養、價格又親民的調理選擇。

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