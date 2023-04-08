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全聯馬卡龍隨行杯0元換購！周末熱美式「買1送1」自帶杯再折8元

▲▼全聯響應世界地球日，推出「健康輕生活」主題活動。（圖／業者提供）

▲全聯響應世界地球日，推出馬卡龍色隨行杯「0元換購」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為響應4/22世界地球日，全聯開跑「健康輕生活」主題活動，除了祭出指定商品5折起、永續農產品滿額現折；還推出馬卡龍色隨行杯「0元換購」，而OFF COFFEE除了享自帶杯折8元優惠外，4/7～5/4的每逢周末六日更有熱美式「買1送1」！

全聯為鼓勵消費者購買OFF COFFEE系列飲品使用自帶杯容器裝咖啡，自2022年推出「Bodum不鏽鋼隨行杯」後，全年度換購量高達1.2萬件，有鑑於換購成效顯著，加上使用「自帶杯折8元」佔比平均每月達到50%以上，即日起推出新款BLACK HAMMER雙層隔熱隨行杯點換購，會員扣200點加價150元，或是扣1200點，就能「0元兌換」繽紛的馬卡龍色系隨行杯。

全聯也表示，OFF COFFEE可稱為最友善的咖啡，使用雨林認證咖啡豆，攜帶自帶杯能折8元好康之外，4/7～5/4的周末六日熱美式還有「買1送1」活動，消費者可把握機會，省錢省資源。

除此之外，全聯也陸續推出共25品項的裸賣蔬果，少了塑膠包裝，不僅平均省下約2元，蔬果的新鮮消費者也能清楚看見，其中蔬菜類像是高麗菜、蘿蔔、洋蔥、牛心蕃茄、櫛瓜，銷售名列前茅；而水果類的蘋果、奇異果對比去年同期銷售皆有提升。

▲▼全聯響應世界地球日，推出「健康輕生活」主題活動。（圖／業者提供）

▲▼還有多用途環保水果袋免費換。（圖／業者提供）

▲▼全聯響應世界地球日，推出「健康輕生活」主題活動。（圖／業者提供）

為了鼓勵消費者多多減少塑膠包裝，全聯此波限量換購新品還有「deya繽紛多用途環保水果袋(2入)」，福利點扣200點加150元，或是扣1200點就能免費換，讓消費者購買裸賣蔬果時，減少抽取一次性塑膠袋，還能帶著繽紛的心情回家享用蔬食。

另外全聯以身為本土企業的社會責任，長期推出友善土地生態系列商品，包括每年3月鳳梨產季推出「貓頭鷹鳳梨」，為了降低田間用藥，避免破壞生態，因此與農友合作使用自然農法不灑藥，並架設棲架與掛載巢箱，讓貓頭鷹駐留鳳梨田間捕捉老鼠等小動物，保護鳳梨生長，創造生物多樣性，過去一年全年偵測達到9種猛禽現身，包括：黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、紅隼、北雀鷹、大冠鷲共6種日行性的老鷹，以及領角鴞、褐鷹鴞、鵂鶹共3種夜行性的貓頭鷹。

業者表示，「貓頭鷹鳳梨」甜度達15度以上，鮮甜可口，鼓勵用「吃」幫助生態永續，即日起至4/20到全聯購買指定鳳梨，任選2支現折10元，共同穩定農民經濟、保育猛禽。

永續農業精神也發揮在漁產，全聯與口湖漁類生產合作社契作「台灣鯛」系列商品，是首款AI智能養殖、魚電共生產品，有效降低因地球暖化造成的鯛魚死亡率，加上魚池上方架設太陽能板，結合綠能管理系統，可達到降溫和節能，供應廠區80%電力，一年可產出230萬度綠電。

此外AI智能養殖的淨水和回收系統有效節省水資源，過往每一池約需2萬噸半鹹淡水，進化後每一池僅需300噸的水，大幅減少93%用水量。為響應友善地球，即日起至5/4，到全聯選購指定台灣鯛系列產品，消費滿200元結帳現折20元。

全聯也持續推動「惜食計畫」，據聯合國統計，全球每年約扔掉近10億噸食物，食物經過分解產生的暖化氣體，成為影響世界暖化原因的10%，因此全聯6大類生鮮品在最佳食用期限的最後一天，以6折或8折進行促銷。到了當晚8點半，門市人員會貼上惜食標章並妥善整理，到了晚間9點半時，全聯媒合的社福機構帶著冰桶前來領回，為確認所有捐贈食材皆能在安全食用的時間內妥善運用，幫助弱勢兒少、老年人、獨居身障者等，減少浪費食物且幫助有需要的人。

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