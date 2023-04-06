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咖啡第2杯半價、鍋具買1送1！全台通路「超殺優惠」懶人包

▲▼全聯南港店，全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲省荷包必掌握超市、量販優惠！（圖／記者林育綾攝）

生活中心／綜合報導

物價漲不停，更要把握撿便宜時刻買起來！《ETtoday新聞雲》整理各大量販、超市、超商民生品優惠，包括生鮮蔬果、肉品、甜點、冰品等都有特惠，還有鍋具、收納用品「買1送1」；另也有超商咖啡祭出「第二杯半價」，讓消費者一手掌握。

▲▼全聯台灣鯛特價。（圖／全聯提供）

▲全聯台灣鯛系列消費滿200元現折20元。（圖／全聯提供）

●全聯
◎台灣鯛系列產品
優惠：消費滿200元，現折20元優惠
期限：即起～5/4

◎珍珠鳳梨2入（產銷履歷）
優惠：特價79元
期限：即日起～5/31

●家樂福
◎儲藏氏透明雙開收納箱（小）／24公升／尺寸38.5x29x18公分
優惠：350元買1送1
期限：即起～4月11日

◎ASD愛仕達輕食不沾小炒鍋／28公分
優惠：1290元買1送1
期限：即起～4月11日

●大潤發
◎Picard特級瑪格莉特披薩
優惠：原價289元，特價249元
期限：即起～4/19

◎BOURBON迷你抹茶奶油蛋糕捲
優惠：原價169元，特價129元 期限：即起～4/19

●愛買
◎得意的一天國民黃金調合油／2L
優惠：378元買1送1，平均每瓶189元
期限：4月7日～4月18日

●好市多
◎科克蘭美國特選無骨牛小排燒烤片
優惠：原價1299／公斤，特價1169／公斤，每公斤現省130元
期限：即起～4月9日

◎歐樂B充電式兒童電動牙刷組
優惠：原價1799元，特價1599元，現省200元
期限：即起～4月9日

●美廉社
◎TGH夢幻冰品，攜手四大手搖飲品牌
優惠：北回木瓜牛奶雪糕(240g/3入) 原價115元，特價69元
黑糖珍珠厚奶雪糕(320g/4入)原價150元，特價109元
28歲奶茶雪糕(320g/4入)原價150元，特價89元
蘋果冰茶冰棒(320g/4入)原價175元，特價89元
期限：即起～5/2

▲全家咖啡第2杯半價。（圖／全家提供）

●全家
◎咖啡
優惠：全品項第2杯半價
期限：即起～4月18日

●7-ELEVEN
◎家庭號冷藏飲品
優惠：會員購買指定820ml～920ml鮮乳、豆漿、果汁、茶類、調味乳、優酪乳等單件95折，加贈OPEN POINT點數7點；會員購買指定1858ml鮮乳、豆/米漿等單件95折，加贈OPEN POINT點數10點
期限：即起～5/2

●萊爾富
◎麥提莎麥芽脆心巧克力／麥芽脆心黑巧克力、原萃冷萃蜜香紅茶、光泉冷泡茶冷韻青茶
優惠：加10元多1件（LINE官方帳號限定）
期限：即起～4/11

◎指定咖啡飲品
優惠：Hi Café大杯特濃美式買7送5、Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4（門市與Hi-Life VIP APP整買零取皆有）
期限：即起～4/9

●OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～5月3日

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