滿千送千！2大量販超市「6000元放大術」一次看　還要搶買1送1

▲2大量販超市限時優惠快看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

普發6000元拿來買爆！2大量販超市紛紛祭出「限時超殺優惠」，不僅有多款商品買1送1，還有限時3天滿千送千，直接把6000元放大1倍，預計豪灑超過4000萬的現金券，數量有限、送完為止。

▲愛買祭出滿千送千優惠，最高豪送出6000元。

●愛買

愛買將於4月7日至4月9日祭出「放大6000元」超殺優惠，凡 HAPPYGO會員於賣場單筆付款金額不限支付別滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，單筆最高送6000元滿額現金抵用券，數量有限，贈完為止，滿額現金抵用券內含100元、200元、300元、400元4種面額，預計開灑超過4千萬的滿額現金券。

4月7日起至4月18日則加碼推出箱購、任選多件及買1送1優惠，像是箱購商品就有衛生紙、濾水壺濾心、衛生棉、洗衣膠囊、瓦斯罐、泡麵、營養補給飲等夯品最低62折起。

▲全聯限時2天推出多款下殺破盤價商品。

●全聯

全聯即日起至4月5日針對生鮮推出60款爆殺優惠，像是有機鴻喜菇、雪白菇特價2包48元，平均一包只要24元；還有必備的有機葉菜暢銷商品任選2包48元；營養的奇異果7顆89元；肉品部分則有美國無骨牛小排超值優惠，挑戰通路最低價每100克只要120元等。

加碼於4月4日、4月5日推出「事事購物節」活動，實體門市祭出多款下殺破盤價商品，包含食品、用品、生鮮等，會員單日單卡消費每滿1000元還送800福利點，最高享8%回饋；OFF COFFEE熱美式也有「買1送1」好康。

線上購物部分至4月5日前則有購買分批取、預購、小時達單筆每滿1000元送800限時福利點，以及超過百件商品「爆殺價5折起」；而下單「全聯小時達」最划算，單筆最高享21%回饋，消費單筆滿1200元，現折180元，再送800福利點，直接享79折。

除外，全新上線的「隔日達」則推出萬件家電、鍋具、保健、美妝品、居家日用品，滿額現折100元，還可再送1000福利點，折價加點數優惠最高15%回饋；包括箱購成人紙褲，購買一箱即贈500福利點、指定品牌飲料購買任兩箱贈500福利點、指定品牌家用清潔品滿599元贈600福利點、滿899元贈1000福利點，活動期間折價與點數加碼最高可享28%回饋。

再集結各式3C家電、居家、美妝品推出「美麗誌」預購，超過50款爆殺品，指定品項最低下殺3折起，並開放線上線下皆可買。