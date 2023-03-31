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買蛋別撲空！各大通路最新「進口蛋」懶人包　1盒最便宜只賣65元

▲▼由農委會專案進口的澳洲冷藏雞蛋今天(3/29)在家樂福彰化以北量販店全面上架，共分為600g及700g一盒12顆兩種包裝。一早雞蛋上架，就有民眾陸續進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大賣場超商進口蛋販售懶人包。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

為解決國內雞蛋短缺，農委專案開放10國雞蛋進口，3月29日起陸續於各大通路上架開賣，《ETtoday新聞雲》幫整理最新進口蛋販售資訊，最便宜的1盒售價65元，等於單顆雞蛋只要6.5元，把握機會省荷包。

▲▼由農委會專案進口的澳洲冷藏雞蛋今天(3/29)在家樂福彰化以北量販店全面上架，共分為600g及700g一盒12顆兩種包裝。一早雞蛋上架，就有民眾陸續進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福彰化以南量販店今日無販售進口蛋。（圖／記者湯興漢攝）

●家樂福
家樂福北部（彰化以北）40家量販門市今（31）陸續上架澳洲冷藏進口雞蛋，販售1款規格為700克12入售89元，每家店平均供貨50至60盒，實際上架時間、數量依各店為主、售完為止，每人、每車限購2盒；南部（彰化以南）27家量販店則不上架進口蛋。

●愛買
愛買台中、台南門市今（31）日開賣美國白殼蛋，每盒10入售68元，各門市上架時間、數量依各店為準，售完為止；限購數量則由分店決定。

●家樂福超市
家樂福全台246家超市即日起陸續上架進口平價洗選蛋，10入裝售68元，每人、每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。

●全聯
全聯雙北門市即日起陸續上架進口蛋，每盒10入售68元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準、售完為止。

●大潤發
大潤發全台門市即日起陸續開賣3款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋；產地為美國常溫蛋每盒10顆售68元；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有2種規格，包括12顆700克售89元、12顆800克售價99元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準、售完為止。

●美廉社
美廉社今（31）日起開賣進口雞蛋，每盒10顆裝售「65至79元」不等，每人限購1盒，實際到貨情形依各門市狀況為主。

▲▼全家開賣進口盒裝蛋。（圖／業者提供）

▲超商即日起開賣進口盒裝蛋。（圖／業者提供）

●7-11
7-11雙北逾900間指定門市即日起開賣進口蛋，10入裝售68元，效期為14天，每人限購1盒、售完為止。

●全家
全家苗栗、台中及南投中部地區共420間店即日起開賣常溫進口蛋，10入裝售68元，每人限購1盒、售完為止

●萊爾富
萊爾富雙北指定120家門市4月1日起開賣常溫進口蛋，每盒售68元，每人限購1盒、售完為止。

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