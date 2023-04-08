　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍東部戰區環台軍演。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／北京報導

「蔡麥會」後，東部戰區今（8）早宣佈，按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，北京時間2023年4月8日至10日，中國人民解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

另外，福建海事局昨晚10時則宣布，8日、11日、13日、15日、17日、20日共6天，8時至12時會在羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

平潭海事局昨日也發布航行警告指出，4月10日7時至20時，福建平潭長江澳附近海域將開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

▲▼國台辦，朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸強烈抗議「蔡麥會」，並於7日宣布制裁駐美代表蕭美琴、台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」。國台辦7日發聲明指出，「正告民進黨當局，我們絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，維護國家主權和領土完整。」

陸委會則於7日下午發出聲明稿祭出反制措施，點名曾瀞漪擔任中共第14屆全國政協委員，涉違反兩岸條例第33條第2項規定，案經內政部查處，於3月27日依條例第90條第3項規定裁處新臺幣50萬元罰鍰。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
出道45年歌后認「上台對嘴」　背後原因惹人心疼
信義區神秘「希臘城堡」屋主曝光！　里長揭密進出全豪車
快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」
「最高齡死刑犯」愛計較燒死孩童　慘遭獄友佔便宜還被饅頭害死
台灣「強打少年」李灝宇本季首秀敲雙安　4度站上壘包
快訊／國1火燒車！　紫爆回堵2公里
靜宜女大生找到了！　網曝13項最新狀況：男友不走她不走
行人地獄＋1！她走斑馬線「遭轎車撞趴地」　影片氣炸眾人
超正護理師獻身醫美名醫「高潮好幾次」！正宮見對話崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

看懂馬英九「兩岸一國論」　包承柯：第一個用台灣論述說清楚的人

蔡英文才返台　北京宣布今日實彈射擊！福州、平潭海域禁止駛入

主管強迫清明節加班！員工在公司群開嗆「哈巴狗」　結局大逆轉

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機聽聲音傻眼　他表情成亮點

戴藍牙耳機睡覺「醒來只剩單耳」　他一調音量嚇壞：肚子在唱歌

接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：絕不為「台獨」留空間

陸委會祭反制：點名曾瀞漪違法擔任中共政協委員依法裁罰50萬元

回應「中國威脅民主之島」　陸外交部：兩岸制度不同非分裂的藉口

男理髮師報復社會！「開BMW撞人群」5人慘死　已被執行死刑

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

鼓鼓穩交大元10年　曝婚姻進度「和記者喬時間XD」

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

看懂馬英九「兩岸一國論」　包承柯：第一個用台灣論述說清楚的人

蔡英文才返台　北京宣布今日實彈射擊！福州、平潭海域禁止駛入

主管強迫清明節加班！員工在公司群開嗆「哈巴狗」　結局大逆轉

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機聽聲音傻眼　他表情成亮點

戴藍牙耳機睡覺「醒來只剩單耳」　他一調音量嚇壞：肚子在唱歌

接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：絕不為「台獨」留空間

陸委會祭反制：點名曾瀞漪違法擔任中共政協委員依法裁罰50萬元

回應「中國威脅民主之島」　陸外交部：兩岸制度不同非分裂的藉口

男理髮師報復社會！「開BMW撞人群」5人慘死　已被執行死刑

60萬白手起家！　打進雙B、特斯拉「十步之內」必有他家產品

40歲強投韋蘭德目標4月底歸隊　大都會更謹慎

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

新北推動閒置校舍活化　貢寮國小吉林校區轉型「和禾聚落」

Sandy產後2周罕見曬娃！　懂了「先把自己照顧好」3.5萬人讚爆

「強打少年」李灝宇本季首秀敲雙安　4度站上壘包

陽明山新秘境半日遊！步道賞瀑、紫花盛開　湖山光影節到4／30

快訊／國1北楠梓段火燒車！小貨車遭烈焰吞噬　紫爆回堵2公里

信義區神秘「希臘城堡」誰在住　里長：進出全豪車

靜宜女大生找到了！　網曝13項最新狀況：男友不走她不走

浮潛1小時…她美背白衣凸起　「巨型水泡」破掉瞬間液體狂流

大陸熱門新聞

員工開嗆主管爆紅　結局大逆轉

他戴耳機睡覺「醒來剩單耳」！一調音量嚇壞

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機傻眼

蔡英文才返台　北京隨即宣布在福州實彈射擊

女網紅直播被闖入！　親爸逼付「弟弟800萬聘金」

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友 見真面目嚇傻「全都是P的」

台灣論述的「兩岸一國論」　馬英九敢說清楚

5歲雙胞胎吵架喊冤「渾身都是戲」 媽再PO「不誠懇道歉」影片笑翻網

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

制裁蕭美琴、2台灣機構　國台辦再發聲

男報復社會開BMW撞人群5人慘死　已被執行死刑

檢舉爸爸收賄8444萬！董座女兒：願負責任

「水蛭塞陰莖」畫面曝！醫師傻眼：不知有啥快感

更多熱門

相關新聞

制裁蕭美琴、2台灣機構　國台辦再發聲

制裁蕭美琴、2台灣機構　國台辦再發聲

「蔡麥會」落幕，大陸今（7）日宣佈制裁駐美代表蕭美琴及2個機構，國台辦今晚發聲明指出，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，維護國家主權和領土完整。

「蔡麥會受國際媒體重視且正向報導」　陳建仁：走向世界大突破

「蔡麥會受國際媒體重視且正向報導」　陳建仁：走向世界大突破

CNN：蔡麥會「展現團結陣線」

CNN：蔡麥會「展現團結陣線」

蔡麥會效益為何？　藍委批外交部政次：自欺欺人！台灣要實質互惠

蔡麥會效益為何？　藍委批外交部政次：自欺欺人！台灣要實質互惠

日防衛省發現「山東艦」航行太平洋

日防衛省發現「山東艦」航行太平洋

關鍵字：

蔡麥會軍演

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

天團剛宣布回歸！成員驚傳離世

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

「囡仔昌」車禍亡！斷掌復仇記落幕

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

這個連假休8天！第一次出國「選日本或韓國」網秒選它

500萬隻蜜蜂被毒死　舖成蜂屍地毯：夭壽喔

凱基松山哥長相曝　高端疑爽賺上億

更多

最夯影音

更多
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助
具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面