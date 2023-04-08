快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

▲解放軍東部戰區環台軍演。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／北京報導

「蔡麥會」後，東部戰區今（8）早宣佈，按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，北京時間2023年4月8日至10日，中國人民解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

另外，福建海事局昨晚10時則宣布，8日、11日、13日、15日、17日、20日共6天，8時至12時會在羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

平潭海事局昨日也發布航行警告指出，4月10日7時至20時，福建平潭長江澳附近海域將開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸強烈抗議「蔡麥會」，並於7日宣布制裁駐美代表蕭美琴、台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」。國台辦7日發聲明指出，「正告民進黨當局，我們絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，維護國家主權和領土完整。」

陸委會則於7日下午發出聲明稿祭出反制措施，點名曾瀞漪擔任中共第14屆全國政協委員，涉違反兩岸條例第33條第2項規定，案經內政部查處，於3月27日依條例第90條第3項規定裁處新臺幣50萬元罰鍰。