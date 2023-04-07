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國台辦制裁蕭美琴　時力批蠻橫打壓：有失大國國格

▲▼駐美代表蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

「蔡麥會」剛落幕，從中協調所有會見的駐美代表蕭美琴被中國列入黑名單。中共中央台辦發言人今（7）日受權宣布對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁。對此，時代力量表示，中國此舉彰顯其對世界民主國家團結合作的焦慮與不安，蠻橫打壓的行徑不僅有失大國國格，更是貽笑國際。

在2022年8月，中共已宣佈過一次「台獨頑固份子」的7人名單，除了國安會秘書長顧立雄之外，蕭美琴也在其中，禁止本人及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構跟中國有關組織、個人進行合作，也不允許相關企業跟金主在中國謀利等。

對於中國7日再次制裁蕭美琴，蕭美琴則透過推特發文表示，「哇！中國共產黨（PRC）又制裁我了，這是第二次了」。

對此，時代力量發言人余佳蒨指出，這並非中國首次點名制裁特定人士，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時，中共國台辦同樣發布「台獨頑固份子」名單，蕭美琴以及本黨陳椒華委員也被列入其中。

余佳蒨表示，時代力量於當時召開記者會表示，中共無論是羅列「台獨頑固份子」清單、「台獨撲克牌」、條列「台獨份子」的罪狀及任意逮捕在中的台灣人羅織台獨罪名，在在都是用威嚇暴力手段，企圖侵害台灣的民主自由。

余佳蒨強調，當台灣正在紀念言論自由日之時，中共這些舉動，更凸顯出對於言論自由、民主政治的無知，只會用制裁恐嚇方式來打壓異己，不僅罔顧台灣是個主權獨立國家的事實，更是背離世界民主的趨勢，應該予以強力譴責。

余佳蒨直言，中國持續以文攻武嚇來恫嚇台灣人民、激化國內高漲的民族主義，不僅貽笑國際，更會讓台灣人民堅定意志，堅守獨立、民主、自由的基本價值。
 

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