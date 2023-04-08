　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

在野聯盟聯手做公益　梅嶺淨山護螢火蟲

▲民眾黨台南市黨部聯手無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，計有百人出席淨山行活動，清出20多袋垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民眾黨台南市黨部聯手無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，計有百人出席淨山行活動，清出20多袋垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾黨台南市黨部8日上午，聯合鹿田里發展協會、無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，現場除由民眾黨台南市黨部新科主委蔡宛秦帶領黨部黨志工群外，還有周奕齊議員牽手龍思呈、陳昆和議員服務團隊阮連福秘書、鹿田里發展協會理事長江明得、前台聯立委許忠信，共同響應出席百人淨山行活動。

▲民眾黨台南市黨部聯手無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，計有百人出席淨山行活動，清出20多袋垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾黨台南市黨部主委特助楊家宜表示，此次梅嶺淨山趣活動，以梅嶺觀音步道與伍龍步道為主，除了帶領大家賞景賞梅外，也期望藉此機會讓大家關注梅嶺螢火蟲生態環境問題，極端氣候影響下，梅嶺從去年至今已達600多天沒有下大雨，今年螢火蟲是否能再現，實在讓人擔憂。

▲民眾黨台南市黨部聯手無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，計有百人出席淨山行活動，清出20多袋垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主委蔡宛秦表示，本次活動感謝有在地鹿田里發展協會與無黨籍周奕齊議員合作協力，促成百人參與響應。蔡宛秦說，只要是為了台灣這塊土地福祉，政治上的共融合作都是一件好事。尤其環境永續一直是民眾黨的5大核心價值之一，透過身體力行實踐，不止是要為了人類下一代落實永續發展的目標，也期望走入在地，讓大家關注螢火蟲生態的繁衍環境保護議題，共同守護台南楠西區的梅嶺螢火蟲生態寶藏，讓觀光經濟與生態保護取得共榮、共好的願景。

▲民眾黨台南市黨部聯手無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，計有百人出席淨山行活動，清出20多袋垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次梅嶺淨山趣活動，在百人合力參與者的努力下，共清理出近20幾袋的垃圾。參加民眾也表示：「正值梅子產季，梅嶺淨山活動不只可以做環保，還能到現場大啖有名的梅子雞，真的是一舉兩得！」。

▲民眾黨台南市黨部聯手無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，計有百人出席淨山行活動，清出20多袋垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
投資達人點名「這4檔金融股」勇敢存
唐玲胃癌末期「突長大黑痣」
靜宜女大生堅持不走　驚爆每月1萬生活費「還玩地下賭盤」
南一中王牌車禍過世　父親為兒摸紅土忍淚開球圓夢
71架次共機擾台「超過去年軍演」　監控共軍馬鞍山艦畫面曝
男性侵8歲女孩勒斃「大卸10塊」　眾人氣炸上街：判他死刑！
全斗煥喊窮是假的！　孫爆料「秘密金庫」堆滿現鈔
快訊／成功連兩波守死魔獸！　太陽全隊每人發1萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

在野聯盟聯手做公益　梅嶺淨山護螢火蟲

陳以信台南歸仁掃街宣告參選　民眾熱情回應期待翻轉台南

在星空下看電影！　台東婦幼月活動縣立體育館廣場開跑

與世界連線　雲林縣政府舉辦全球大串連活動...線上分享健康生活

雲林縣全面檢視公共場域無障礙設施　推動友善公共場域

落實減碳！縣府與雲科大合作成立「淨零轉型整合服務窗口」

桃園婦以麥當勞為家待2天...頻向客人乞食　龜山警助返家團聚

台東國小及社區足球育樂營　4／8起豐田國中登場

民眾勿隨意燃燒雜草及廢棄物　南消五大隊：避免受罰

客運車墜橋1死5傷！　花蓮縣長徐榛蔚赴醫院慰問傷者

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

Coser神還原鏈鋸人！　鏈條狂轉+頭上噴白煙

在野聯盟聯手做公益　梅嶺淨山護螢火蟲

陳以信台南歸仁掃街宣告參選　民眾熱情回應期待翻轉台南

在星空下看電影！　台東婦幼月活動縣立體育館廣場開跑

與世界連線　雲林縣政府舉辦全球大串連活動...線上分享健康生活

雲林縣全面檢視公共場域無障礙設施　推動友善公共場域

落實減碳！縣府與雲科大合作成立「淨零轉型整合服務窗口」

桃園婦以麥當勞為家待2天...頻向客人乞食　龜山警助返家團聚

台東國小及社區足球育樂營　4／8起豐田國中登場

民眾勿隨意燃燒雜草及廢棄物　南消五大隊：避免受罰

客運車墜橋1死5傷！　花蓮縣長徐榛蔚赴醫院慰問傷者

CNN：中國在台灣周邊軍演　在台灣總統會見美國眾院議長之後

影／陸啟動連3天環台軍演　海巡署採「二對一」監控部署

神話金烔完上台前「大嗑臭豆腐」狂推！　李玟雨唱錯詞甩鍋：被熏到

他天天喝酒！1舉動救鄰居一命　醫：再晚恐末期了

最壞情況過去了！投資達人點名「這4檔金融股」勇敢存

快訊／雲豹關鍵一戰吞敗　主帥貝奈特：很失望

在野聯盟聯手做公益　梅嶺淨山護螢火蟲

獅下週餵「洋投套餐」？兄弟開季連打洋投紀錄可能延續

陳以信台南歸仁掃街宣告參選　民眾熱情回應期待翻轉台南

靜宜女大生堅持不走　知情人驚爆每月1萬生活費「還玩地下賭盤」

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

地方熱門新聞

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

南投3月還債11億　許淑華：不會債留子孫

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

新北移動花聚落　移展大安森林公園

南投縣唯一女性派出所長賴渝儒上任

麥覺明花17年紀錄山椒魚！侯友宜力挺

視察台南再生水廠　陳建仁肯定黃偉哲防患未然

自嘲老花記憶差　59歲阿公拼上碩士班

民眾勿隨意燃燒雜草及廢棄物

更多熱門

相關新聞

慈濟與東購攜手共善　全家銷售餐盒捐1%

慈濟與東購攜手共善　全家銷售餐盒捐1%

東森購物新推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，在全家便利商店熱賣中，包含：川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，兩道主食，兩種湯品共四種口味，皆為素食商品，售價79～89元不等，提供素食消費者更方便的新選擇。

攜手洛杉磯天使隊做公益　擊出一支全壘打「長榮航空就捐1千美金」

攜手洛杉磯天使隊做公益　擊出一支全壘打「長榮航空就捐1千美金」

北市賞螢季4／10開跑！賞螢一圖秒懂

北市賞螢季4／10開跑！賞螢一圖秒懂

捐血及時愛不延遲　台電雲林區處以行動解血荒

捐血及時愛不延遲　台電雲林區處以行動解血荒

鼎泰營建發2千顆高麗菜助菜農

鼎泰營建發2千顆高麗菜助菜農

關鍵字：

公益梅嶺淨山螢火蟲

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

周孝安陳天仁爆離婚！網揪2細節：越看越奇怪

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

快訊／陳天仁證實離婚周孝安「好聚好散」

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

紅油一淋「小強滑出來」！

選風景照 測你的「快樂來源」是？

許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！

周孝安離婚前「和周曉涵過情人節」！約會照曝光

更多

最夯影音

更多
20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面