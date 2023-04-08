在野聯盟聯手做公益　梅嶺淨山護螢火蟲

▲民眾黨台南市黨部聯手無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，計有百人出席淨山行活動，清出20多袋垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾黨台南市黨部8日上午，聯合鹿田里發展協會、無黨籍周奕齊議員團隊，發起「梅嶺淨山趣」活動，現場除由民眾黨台南市黨部新科主委蔡宛秦帶領黨部黨志工群外，還有周奕齊議員牽手龍思呈、陳昆和議員服務團隊阮連福秘書、鹿田里發展協會理事長江明得、前台聯立委許忠信，共同響應出席百人淨山行活動。

民眾黨台南市黨部主委特助楊家宜表示，此次梅嶺淨山趣活動，以梅嶺觀音步道與伍龍步道為主，除了帶領大家賞景賞梅外，也期望藉此機會讓大家關注梅嶺螢火蟲生態環境問題，極端氣候影響下，梅嶺從去年至今已達600多天沒有下大雨，今年螢火蟲是否能再現，實在讓人擔憂。

主委蔡宛秦表示，本次活動感謝有在地鹿田里發展協會與無黨籍周奕齊議員合作協力，促成百人參與響應。蔡宛秦說，只要是為了台灣這塊土地福祉，政治上的共融合作都是一件好事。尤其環境永續一直是民眾黨的5大核心價值之一，透過身體力行實踐，不止是要為了人類下一代落實永續發展的目標，也期望走入在地，讓大家關注螢火蟲生態的繁衍環境保護議題，共同守護台南楠西區的梅嶺螢火蟲生態寶藏，讓觀光經濟與生態保護取得共榮、共好的願景。

此次梅嶺淨山趣活動，在百人合力參與者的努力下，共清理出近20幾袋的垃圾。參加民眾也表示：「正值梅子產季，梅嶺淨山活動不只可以做環保，還能到現場大啖有名的梅子雞，真的是一舉兩得！」。