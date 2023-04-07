攜手洛杉磯天使隊做公益　擊出一支全壘打「長榮航空就捐1千美金」

▲長榮航空攜手洛杉磯天使隊，推出「全壘打慈善贊助」，主場每擊出一支全壘打，長榮航空就捐美金一千元，且無上限次數。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今宣布與合作長達6年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，推出「全壘打慈善贊助」活動。凡本賽季洛杉磯天使隊主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金一千元，且無上限次數，將體育賽事合作擴大為慈善公益。

長榮航空長期贊助國內外體育賽事及運動選手，近期贊助美國職棒傳奇球星－守護神李維拉（Mariano Rivera）飛航來台，擔任2023年世界棒球經典賽的開球嘉賓，該賽事甫落幕，「二刀流」大谷翔平勇奪MVP的好消息，也讓所有球迷熱血沸騰。

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長榮航空今再宣布與天使隊共同推出「全壘打送愛心」的活動，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)，希望透過棒球運動帶給年輕學子正面影響，共同關懷教育、健保、藝術、科學及社區青年活動。

▲長榮航空攜手美國職棒洛杉磯天使隊，推出「全壘打慈善贊助」活動。（圖／長榮）

長榮航空在北美及轉機市場航點航班數皆為國籍航空之冠。長榮航空表示，長榮自2018年起即贊助美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，此次呼應天使隊球員以慈善為出發點精神，今年4月7日~10月1日賽季當中，推出「全壘打慈善贊助」活動。

除北美天使隊外，長榮航空也贊助舊金山奧克蘭運動家隊、休士頓德州人美式足球隊；在歐洲贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部；在日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，透過長榮航空飛行網絡，串聯各地球迷支持運動賽事風潮。

長榮航空指出，在台灣方面，長榮航空也投入可觀資源，協助培育台灣選手，長期贊助「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「網球一哥」盧彥勳、「印帝」周廷印、「不死鳥」謝千鶴、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒等多位不同領域好手，提供出國參賽或訓練的機票，減輕經濟負擔，累積國際賽事經驗以爭取佳績。

▼長榮航空在洛杉磯天使隊主場「安那罕天使球場」著名地標「The Big A」為球隊加油。（圖／長榮）