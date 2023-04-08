旅館囚禁14小時遭性侵！單親媽傳「9、5」求救　兒一招機警救母

▲高雄1位單親媽到旅館還何姓前男友東西，卻被何男拘禁14小時，慘遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄何姓男子和一名單親媽小芳(化名)分手後，不僅恐嚇她「我要妳全家死」，還以歸還衣物為由將對方騙到旅館，囚禁對方14小時並性侵得逞，直到小芳趁隙傳訊息「9」、「5」求救，兒子機警查詢她Google定位在某家旅館，立即報警，小芳才脫困。高雄地院審結，依犯強制性交罪處何男4年徒刑，民事部分則要賠償50萬元。

判決指出，單親媽小芳和何男本為男女朋友，兩人交往3個月後小芳提分手，何男竟於2021年7月6日凌晨傳臉書訊息恐嚇「我跟妳說每天都有人砸車跟房子吧」、「我要妳全家死」等語，讓小芳心生恐懼。過兩天，何男又假藉要小芳歸還衣物回由，要她前來自己下榻的旅館見面，一等小芳進到房間，何男就搶奪她手機、擋住出口並作勢毆打，將小芳強行拘禁14小時，期間性侵她1次。

小芳趁隙拿到手機後，急忙傳訊息「9」、「5」向前夫求救，前夫察覺有異，連絡小芳兒子後，兒子登入母親的Google帳號，查詢定位發現母親竟在某家旅館，兩人立即報警，小芳才終於得救。

全案審理時，何男否認犯行，辯稱和小芳是合意性交，只是有吵架所以有肢體衝突。

不過旅館負責人作證，當天他聽到何男房內傳出「請把手機還我」、「我要聯絡我家人報平安」等語，他心生奇怪，就敲門假意說「如果你們吵架，有事情好好講」、「別的房客說要叫警察」，之後房內就安靜了。

法官參考求救訊息、旅館人員證詞，加上小芳下體有撕裂傷等證據，認定何男犯行屬實，依犯強制性交罪處4年徒刑，又依2個恐嚇危害安全罪各判拘役40日、50日，可易科罰金。民事方面，小芳求償80萬元，最後判賠50萬元，全案還可上訴。