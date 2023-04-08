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快訊／共軍宣布環台軍演　國防部：已運用聯合情監偵掌握周邊情勢

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對共軍東部戰區今（8日）早宣布即起至10日進行台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，國防部回應，國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，持續保持高度警覺、適切應處，全力捍衛國家安全。

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，讓中共非常不滿。共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校8日表示，北京時間2023年4月8日至10日，中國人民解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

對此，國防部表示，國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，持續保持高度警覺、適切應處，全力捍衛國家安全。

國防部指出，近年來中共持續派遣機、艦侵擾，已對區域情勢造成威脅，甚至竟以蔡英文出訪過境美國為藉口實施軍演，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全。國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控，捍衛國家主權及國家安全。

另外，國防部公布昨早6時至今早6時間，國軍偵獲共機13架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次，為蘇愷-30機1架次、運8技偵機1架次、殲-16機2架次。另有共艦3艘次，持續在台海周邊活動。

面對共機、艦侵擾，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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