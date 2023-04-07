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大陸 大陸焦點 特派現場

接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：絕不為「台獨」留空間

▲▼國台辦，朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

「蔡麥會」落幕，大陸今（7）日宣布制裁駐美代表蕭美琴及2個機構，國台辦今晚發聲明指出，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，維護國家主權和領土完整。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，蔡英文在「過境」期間的所作所為就可以讓人看清，所謂「過境」只是藉口，實際是「倚美謀獨」的挑釁。

朱鳳蓮表示，一段時間來，民進黨當局持續挑戰一個中國原則，為了政治私利甘當美國反華遏華馬前卒，在國際上散布「一中一台」等「台獨」論調，不惜出賣台灣民眾利益配合美方對我「脫鈎」、「斷鏈」，加大力度拉攏滲透美國國會，拿島內民眾的血汗錢購買軍火，最終只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

朱鳳蓮強調，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現，「正告民進黨當局，我們絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，維護國家主權和領土完整。」

朱鳳蓮表示，「我們敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。」

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