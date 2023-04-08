環台軍演！國軍已偵獲共機42架次、共艦8艘次　北中南逾越海峽中線

記者蘇晏男／台北報導

共軍今（8日）起至10日對台實施戰備警巡和「聯合利劍」演習，國防部截至上午11時，偵獲殲-10、殲-11及殲-16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；共艦計8艘次。

▲國防部。（資料照／記者邱顯燁攝）

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，讓中共非常不滿。共軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅8日表示，北京時間2023年4月8日至10日，中國人民解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習

稍早國防部表示，中共今上午編組軍機、艦，分別自北、中、南逾越海峽中線，截至上午11時止偵獲殲-10、殲-11及殲-16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；共艦計8艘次。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部強調，共軍蓄意製造台海緊張，除破壞和平穩定，對區域安全及發展亦造成負面影響。國防部對此種不理性行動，表達嚴正譴責，將以堅實戰備整備，捍衛國家安全。

▼殲-10。（圖／翻攝中青報）

▼共機殲-11（J-11）。（圖／國防部提供）

▼殲-16機(同型機)。（圖／國防部提供）