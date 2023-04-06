蔡麥會效益為何？　藍委批外交部政次：自欺欺人！台灣要實質互惠

▲外交部次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對總統蔡英文會晤美國眾議院議長麥卡錫，國民黨立委馬文君表示，她今日質詢外交部政務次長田中光時，問及蔡麥會後的美中台局勢變化與「台美關係史上最好」所帶來的實質效益，但田的回應讓她感到遺憾，痛批這三問三答根本就是「沒有到貨、無法簽署、不會建交」，強調台灣人民要的是不卑不亢的實質互惠，而不是一廂情願的自欺欺人。

立法院外交國防委員會邀請國防部部長、外交部次長、國家安全局副局長6日報告「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」並備詢。對此，馬文君表示，她今日質詢田中光有關「蔡麥會」後的美中台局勢變化，與「台美關係史上最好」的實質效益，但答案卻令她感到遺憾。

馬文君指出，她首先詢問「台灣對美軍購遭拖欠的各項武器裝備，能否如期到貨？」田中光回應，他將會確保美方軍售抵台。接著她又問，「台美能否簽署FTA？民進黨政府在開放萊豬進口時承諾的加入CPTPP，能在近期啟動談判嗎？」田中光則說明「台美經貿關係發展良好」。

針對民進黨稱「台美關係史上最好」，馬文君追問田中光，「下一步是否能夠發展正式外交關係？美國會否考慮與中華民國復交嗎？」她說，田中光答詢時，又說著難懂的語言，稱台美會互相推動普世價值等。她痛批，這三問三答簡而言之就是說「沒有到貨、無法簽署、不會建交」，強調台灣人民要的是不卑不亢的實質互惠，而不是那些一廂情願的自欺欺人。