「蔡麥會受國際媒體重視且正向報導」　陳建仁：走向世界大突破

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）舉行「蔡麥會」引發國際關注，CNN記者也稱是總統重大政治勝利。對此，行政院長陳建仁7日表示，這次出訪相當成功，雙方會談內容相當深入，「受到國際媒體的重視，且有正向報導，這是台灣走向世界的一大突破」。

▲陳建仁出席立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）



陳建仁表示，蔡英文這一次出訪，實際上是一個相當成功的訪問，從報章雜誌上都可以看得到，總統跟美國眾議長麥卡錫在洛杉磯的雷根總統圖書館會談，會談的內容相當深入，而且也跟兩黨所有議員有很密切的討論。他認為，這個討論也受到國際媒體的重視，而且有正向的報導，這是台灣走向世界的一大突破。

陳建仁說，可以看得到，麥卡錫帶領朝野的議員，跟蔡英文帶領的團隊來討論，他們對於台灣民主、自由的發展，還有科技上的發展，都相當地肯定。他相信，這是對於台美關係未來能夠更加地發展，一個很好的突破，預期台美關係會更上層樓。

另外，有關中方傳出不滿蔡麥會揚言報復，蔡英文即將將返台，國安方面是否加強應對？陳建仁說，台海的現況，國防單位跟國安單位都有所掌握，而且持續在追蹤，也會做好相關的準備，請國人放心。