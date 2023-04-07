民怨豬價飆新高！農委會：請養豬大戶增加供應＋豬肉專案進口

▲近期豬價飆史高，農委會指反映消費需求，將請大養豬戶增加供應及豬肉專案進口。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

豬價日前批發價來到1公斤99.03元，再度創下新高，面對豬肉價格上漲引發民怨，農委會今（7日）表示，這反映肉類消費需求暢旺，4月各肉品市場預計供應毛豬數量約49.5萬頭和去年相當，農委會將請大養豬戶增加供應，以及豬肉專案進口，也請豬農勿惜售，秩序出豬上市，而且整體供應量仍然充足，請民眾勿恐慌搶購。

豬價在本月3日批發價來到1公斤99.03元，再度創下新高，被民眾戲稱，這價格快要可以吃牛肉，而隨著豬價屢創新高，帶動不少商家調高魯肉飯售價，國民黨今天也召開記者會，要求政府關注民生的痛苦，解決豬價過高問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對近期豬肉價格上漲一事，農委會表示，因應清明及端午需求肉類消費需求暢旺，為確保農產品供應量會滿足國人所需，農委會已經啟動相關調節作為，除加強各供應管道積極調配外，也請大養豬戶增加供應，以及豬肉專案進口，農委會也會請豬農勿惜售秩序出豬上市，確保提供國人優質豬肉產品、滿足節慶民生消費需求，穩定市場交易供應。

根據農委會統計，今年1至3月豬肉進口量1.8萬公噸，比去年減少約1萬公噸，較近五年平均減少18.7%，農委會表示，主因是豬肉主要進口國家受到能源等成本提高影響，導致進口豬肉均價每公斤約3.5美元以上，較去年大幅上漲，包括西班牙進口價格上漲58.5%、加拿大上漲37.8%，另因清明節及端午節連續假期消費需求，使國內加工廠商對於國內豬肉採購意願走強。

農委會表示，4月各肉品市場預計供應毛豬數量約49.5萬頭，平均每日毛豬交易頭數2萬2510頭，和去年同期相當，近日豬肉價格上漲因反映肉類消費需求暢旺，國內生產加上後續進口豬肉，整體供應量仍然充足，請民眾勿恐慌搶購。