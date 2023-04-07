　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

▲▼ 新北市長侯友宜與生態導演們合照 。（圖／動保處提供）

▲▼ 新北市長侯友宜與生態導演們合照 。（圖／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

導演麥覺明費深入高山、潛入溪谷，耗時17年拍攝，曾與恐龍當鄰居的山椒魚生態，近日推出第二部生態紀錄片《山椒魚來了》；新北市長侯友宜今(7)日到板橋秀泰影城與新北生態保育志工們一起觀賞電影，邀請大家一同關心、重視台灣的生態保育。

新北市長侯友宜今天下午至板橋秀泰影城欣賞《山椒魚來了》電影欣賞會，導演麥覺明、「守護黑面琵鷺」導演梁皆得及「消失的紫斑蝶」導演詹家龍，三位生態電影大師齊聚一堂，現場還有許多新北生態保育志工們一起觀賞電影，以實際行動支持山椒魚等野生動物保育。

侯友宜表示，今年世界地球日主題，投資我們的星球，地球的事就是你我的事，新北推動農業健康市，延伸到生態環境的永續發展，重視棲地復育及生態廊道施作，使生態資源豐富。新北市每年逾6000件野生動物救援案件，救援對象包含鯨豚、海龜食蟹獴等保育類動物，顯示市府保護生態的決心。

▲▼ 新北市長侯友宜與生態導演們合照 。（圖／動保處提供）

動保處補充，山椒魚是兩棲類有尾目隱鰓鲵亞目動物的總稱，雖名為魚，但並非魚類。因為身上有胡椒味道，而被命名「山椒魚」，終身有尾巴，屬於兩棲類生物，肉食性，因受環境限制，以及森林棲地遭受砍伐破壞，現已列為瀕臨絕種動物。台灣的山椒魚約屬10萬年前生物，台灣目前發現共有5種山椒魚，是台灣特有的珍稀動物。

電影《山椒魚來了》是導演麥覺明花了17年的時間，以鏡頭紀錄一群滿腔熱血野外研究員，歷盡艱辛探索山椒魚，傳達了熱情堅毅的研究精神與決心，並展現對台灣山林的熱愛，與新北市重視生態，從事動物救援，維護生物多樣性的立場一致。

今年麥覺明導演「山椒魚來了」、梁皆得導演「守護黑面琵鷺」及詹家龍導演「消失的紫斑蝶」都是很棒的電影，希望民眾能夠透過導演們的鏡頭，瞭解這些生物面臨的生存壓力，進而勾起民眾更多保育意識，以及理解保育工作極其不易、需要更多人投入與關注。

動保處表示，新北市秉持友善動物城市的信念， 2017年成立動物救援中心，救助傷病的野生動物們。經統計去年野生動物救援案件就超過6,200件，對於野生動物的保育救援工作，新北市積極參與從不缺席，也呼籲民眾善待自然環境中的野生動物，秉持三不原則「不餵食、不干擾、不接觸」，大家齊心為大自然盡一分力，保育工作缺你不可。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
柯文哲訪美行程公布！　首站到大聯盟觀賽
閃違停倒地　23歲短褲妹險遭大車輾斃
快訊／國道1號3車追撞　Mini遭夾成廢鐵
快訊／名校17歲女高生中正橋墜河死亡　家屬悲赴認屍
iOS 17升級名單出現轉機　這2款舊iPhone仍可支援
快訊／桃園凍卵補助金拍板　最高可領2.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

112年第二次專技高考營養師考試等類別　4／11受理報名

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

廣設公園運動中心+青年宅　許淑華上任百天實踐「宜居城市」

為毛小孩防疫！花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年目標2萬隻

汽燃費詐騙簡訊頻傳　屏東監理站：認明「gov.tw」以免被騙

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

112年第二次專技高考營養師考試等類別　4／11受理報名

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

廣設公園運動中心+青年宅　許淑華上任百天實踐「宜居城市」

為毛小孩防疫！花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年目標2萬隻

汽燃費詐騙簡訊頻傳　屏東監理站：認明「gov.tw」以免被騙

中職二軍／選秀首輪伍祐城初登板5局飆8K奪首勝　台鋼取3連勝

蔣智賢、周佳樂開季熄火相繼降二軍　丘總談調整狀況

新北第3家！一個人燒肉店規劃進駐新店家樂福　暫定6月開幕

只喝白開水「3年沒洗吸管」　女一看裡面驚見大塊霉菌

要先預訂！板橋高人氣繽紛糖葫蘆　純麥芽糖配新鮮水果脆口超多汁

砂石車剎車失靈猛衝　路邊自小客秒被壓扁...鐵皮屋崗哨亭也全垮

「佛祖陪吃火鍋」店熄燈　業者證實拆屋還地：損失逾5千萬

大摩、高盛要加碼日圓！揭Q3目標價　落在125到130間

玩太嗨球掉河裡！阿金「用全身力」陪爸撿球...崩潰：玩具不要了

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

地方熱門新聞

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

張善政上任百日政績　議員嘆被「牠」遮蓋

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

桃園通緝犯飛車逃逸　連撞校車3傷

台南新候車亭上路吸睛

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

台南藏金閣2館連假試營運

自嘲老花記憶差　59歲阿公拼上碩士班

飛鳳山猴子拆掉後照鏡　新竹縣府出手了

守護國土　湯蕙禎：國防部應強化玉山艦量能

花蓮再現觀光榮景　清明連假住房率高達9成

牙醫師熱衷收藏古瓷　成立「文雍閣」

更多熱門

相關新聞

傳朱立倫操作「聯郭台銘抗侯友宜」　藍委駁：就是徵召最強人選

傳朱立倫操作「聯郭台銘抗侯友宜」　藍委駁：就是徵召最強人選

2024總統大選進入倒數階段，國民黨內群雄併起、人選遲遲未定，而鴻海集團創辦人郭台銘宣布爭取國民黨提名，也傳出是黨主席朱立倫有意「聯郭抗侯」。對此，國民黨立委洪孟楷7日駁斥，沒有任何條件交換的說法，黨中央了解地方民代共識，就是徵召最強人選，不管是媒體或客觀數據都可以看的出來，尊重黨中央規劃，絕對不會有條件說。

開拓中間選民　郭台銘為活棋人選

開拓中間選民　郭台銘為活棋人選

郭台銘表態怕綠營「見縫插針」？　侯友宜：台灣人不愛看政治紛擾

郭台銘表態怕綠營「見縫插針」？　侯友宜：台灣人不愛看政治紛擾

基層焦慮盼藍營快徵召　侯友宜向黨中央喊話：有睿智面對所有挑戰

基層焦慮盼藍營快徵召　侯友宜向黨中央喊話：有睿智面對所有挑戰

愛心平台淪侯友宜選舉小金庫？　社會局氣轟：對善心人士最大侮辱

愛心平台淪侯友宜選舉小金庫？　社會局氣轟：對善心人士最大侮辱

關鍵字：

山椒魚侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面