導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

▲▼ 新北市長侯友宜與生態導演們合照 。（圖／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

導演麥覺明費深入高山、潛入溪谷，耗時17年拍攝，曾與恐龍當鄰居的山椒魚生態，近日推出第二部生態紀錄片《山椒魚來了》；新北市長侯友宜今(7)日到板橋秀泰影城與新北生態保育志工們一起觀賞電影，邀請大家一同關心、重視台灣的生態保育。

新北市長侯友宜今天下午至板橋秀泰影城欣賞《山椒魚來了》電影欣賞會，導演麥覺明、「守護黑面琵鷺」導演梁皆得及「消失的紫斑蝶」導演詹家龍，三位生態電影大師齊聚一堂，現場還有許多新北生態保育志工們一起觀賞電影，以實際行動支持山椒魚等野生動物保育。

侯友宜表示，今年世界地球日主題，投資我們的星球，地球的事就是你我的事，新北推動農業健康市，延伸到生態環境的永續發展，重視棲地復育及生態廊道施作，使生態資源豐富。新北市每年逾6000件野生動物救援案件，救援對象包含鯨豚、海龜食蟹獴等保育類動物，顯示市府保護生態的決心。

動保處補充，山椒魚是兩棲類有尾目隱鰓鲵亞目動物的總稱，雖名為魚，但並非魚類。因為身上有胡椒味道，而被命名「山椒魚」，終身有尾巴，屬於兩棲類生物，肉食性，因受環境限制，以及森林棲地遭受砍伐破壞，現已列為瀕臨絕種動物。台灣的山椒魚約屬10萬年前生物，台灣目前發現共有5種山椒魚，是台灣特有的珍稀動物。

電影《山椒魚來了》是導演麥覺明花了17年的時間，以鏡頭紀錄一群滿腔熱血野外研究員，歷盡艱辛探索山椒魚，傳達了熱情堅毅的研究精神與決心，並展現對台灣山林的熱愛，與新北市重視生態，從事動物救援，維護生物多樣性的立場一致。

今年麥覺明導演「山椒魚來了」、梁皆得導演「守護黑面琵鷺」及詹家龍導演「消失的紫斑蝶」都是很棒的電影，希望民眾能夠透過導演們的鏡頭，瞭解這些生物面臨的生存壓力，進而勾起民眾更多保育意識，以及理解保育工作極其不易、需要更多人投入與關注。

動保處表示，新北市秉持友善動物城市的信念， 2017年成立動物救援中心，救助傷病的野生動物們。經統計去年野生動物救援案件就超過6,200件，對於野生動物的保育救援工作，新北市積極參與從不缺席，也呼籲民眾善待自然環境中的野生動物，秉持三不原則「不餵食、不干擾、不接觸」，大家齊心為大自然盡一分力，保育工作缺你不可。