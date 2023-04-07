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快訊／落跑150km！　外役監逃犯姜建利「穿夾腳拖落網」模樣曝

▲穿夾腳拖落跑逾150公里，外役監逃犯姜建利狼狽模樣曝！。（圖／民眾提供）

▲穿夾腳拖落跑逾150公里，外役監逃犯姜建利狼狽模樣曝！（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中監獄外役監26歲受刑人姜建利落跑28小時後，在距離150多公里外的新北市板橋火車站落網。據悉，姜建利落網時才準備要跳上機車，而一名準備接應姜的女子也被逮捕。姜建利脫逃時頭戴鴨舌帽、身著淺色短袖上衣、短褲，深色球鞋，遭逮時身上多了羽絨外套，球鞋也變成了夾腳拖，其狼狽模樣也曝光。

▲▼台中監獄外役監26歲受刑人姜建利。（圖／民眾提供）

▲姜建利。（圖／民眾提供）

姜建利因強盜罪遭判刑6年，日前申請返家探親，原預定昨（6）日下午返監，但他搭乘前妻開的小客車到女監門口時，卻沒走進大門，趁四下無人時，躲進草叢後逃脫，過程全被監視器拍下。

監視器清楚拍到，姜建利搭乘前妻所駕駛之自小客車至台中女監門口，但姜男下車後未進入監獄，反而右轉沿著停車場走，之後又躲進草叢，再從停車場另一端走出。

▲穿夾腳拖落跑逾150公里，外役監逃犯姜建利狼狽模樣曝！。（圖／民眾提供）

▲警方派出超過20名警力，埋伏許久將姜一舉制服。（圖／民眾提供）

第四分局接獲通報後，立即成立專案小組報請台中地檢署指揮偵辦，警政署刑事局亦同步發布通緝令，板橋警方協助攔查到案。警方先掌握姜搭高鐵北上板橋藏匿，在周遭附近得知租用機車，也鎖定車牌號碼，今天下午5點多準備搭火車離開，警方早在車站荷槍實彈埋伏，看到姜出現戴上安全帽準備上機車時，一舉將姜制伏，另有一名女子接應，該名女子也被帶回。

▲穿夾腳拖落跑逾150公里，外役監逃犯姜建利狼狽模樣曝！。（圖／民眾提供）

▲外役監逃犯姜建利準備上接應的機車時遭逮，接應的一名女子也被帶回。（圖／民眾提供）

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