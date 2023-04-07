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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！閃違停自小客...短褲妹撞前車倒地　險遭大貨車輾斃

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉昨(6)日傍晚發生一起擦撞車禍，一名23歲鄭姓女騎士行經台一線中山路一段時，為了閃避前方路口違規停車，不慎追撞前方機車，倒地後又險些被中間車道的大貨車輾過，由於車禍當時正值下班時間車水馬龍，所幸車速不快，女騎士只有手腳輕微擦挫傷送醫，至於確切的肇事原因，有待警方調查釐清。

這段機車倒地的影片被po上臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」，不少人替女騎士捏了一把冷汗，也為大貨車駕駛叫屈，從影片中可以看到有一輛白色自小客就違停在斑馬路上，而女騎士疑似閃避不及，撞到前方機車後往中間車道傾倒擦撞大貨車，差一點就被捲入大貨車輪下，所幸後方的汽機車保持安全車距，騎士僅輕傷送醫。

▲彰化大村女騎士閃避路邊違停車倒地。（圖／翻攝自臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

▲女騎士閃避路邊違停車倒地。（圖／翻攝自臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」，以下同）

▲彰化大村女騎士閃避路邊違停車倒地。（圖／翻攝自臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

▲彰化大村女騎士閃避路邊違停車再擦撞大貨車倒地。

今年1月17日，同樣發生在大村鄉台一線，這彭姓女騎士就沒那麼幸運，疑似為了閃避車輛，先擦撞到右側路人，再往左側車道跌倒，遭到大貨車張姓駕駛(50歲)追撞，下腹部破裂、臟器外露，傷重不治。

員林警分局交通隊提醒用路人，於路口違規停車，造成交通事故，可依道路交通管理罰條例 第56條裁罰600元以上1200元以下罰鍰，若造成傷亡，還會吃上官司，請駕駛人勿貪圖一時方便而釀禍。

▲大村鄉發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲大村鄉彭姓女騎士死亡車禍。（圖／民眾提供）

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