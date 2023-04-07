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快訊／189萬天價拍下2023屏東第一鮪　得標者曝光...再捐60萬

▲▼黑鮪魚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2023屏東黑鮪季第一鮪拍賣會創歷史天價。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

琉球籍漁船「新發財1號」日前捕獲重186公斤、身長202公分的黑鮪魚，在東港區漁會進行「驗明正身」後，成為2023屏東東港第一鮪，並於今(7日)下午1時在東港魚市場舉辦屏東拍賣會，最後以每公斤1萬200元拍出，打破去年1萬100元紀錄，以總價189萬7200元創歷史天價。

▲2023東港第一鮪 。（圖／記者陳崑福攝）

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▲琉球籍漁船「新發財1號」捕獲2023東港第一鮪，船長洪明全相當興奮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「第一鮪」的得標者為知名經營國際免稅產業「昇恆昌股份有限公司」總經理江建廷，以每公斤單價1萬200元得標，打破去年最高單價紀錄1萬100元，拍賣總價為189萬7200元，江總經理並宣布加碼捐出海難救難公益基金60萬。

▲▼黑鮪魚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲得標者為「昇恆昌股份有限公司」總經理江建廷。（圖／記者陳崑福翻攝）

「新發財1號」漁船船長洪明全是琉球人，現年61歲，討海近50年，是第一次捕到屏東第一鮪，於3月31日下午4時50分通報東港區漁業電台，在北緯21度50分，東經120度00分於台灣恆春西南方海域捕獲一尾公黑鮪，於4月1日凌晨3時15分入港，4月1日經漁會驗魚通過符合第一鮪條件。

▲▼黑鮪魚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲第一鮪拍賣會自2002年舉辦迄今已第22年。（圖／記者陳崑福翻攝）

最三年的東港第一鮪都是由琉球籍CT2級漁船捕獲，而且都是在台灣西南部海域捕獲，以小搏大，「新」船是第六艘CT2級漁船，捕獲海域很近，也創下最早返港紀錄；而第一鮪拍賣會自2002年舉辦迄今已第22年，統計琉球籍船長共16位，其餘皆為東港籍船長。

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