不回收大型熱炒鍋+小型瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

▲屏縣環保局加強稽查垃圾未分類 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為落實垃圾分類及源頭減量工作，兼維護崁頂焚化廠的壽命，自109年開始即增加檢查人員能量，執行垃圾收運破袋檢查及焚化廠進廠廢棄物落地檢查，讓民眾養成資源回收的好習慣，及確保焚化廠操作營運品質。

近2年來，受新冠肺炎疫情影響，各項防疫措施直接或間接改變民眾生活用品購買及使用習慣，尤其是免洗餐盒飲料杯、拋棄式口罩等一次性產品使用量增加，及為避免防疫產生破口致廢棄物落地及破袋檢查無法持續貫徹執行，讓民眾不願積極回收資源垃圾、不肖清除業者趁機非法轉運或夾帶外縣市廢棄物蒙混進廠，導致焚化廠後端處理壓力節節上升。

惟自今年3月20日起，疫情「0+n自主健康管理」措施上路，環保署開始督請各縣市環保局務必做好垃圾分類。因此，屏東縣政府環保局自清明連假起，恢復垃圾沿線清運之「破袋檢查」，短期內將先以輔導改善為主，逐步喚起民眾資源回收的好習慣，未來對於屢勸不聽者，不排除依違反廢棄物清理法規定處以新臺幣1200至6000元罰鍰。

另為防杜清除業者非法轉運、夾帶資源回收物或外縣市廢棄物蒙混進本縣焚化廠，今年3月中旬開始由環保局副局長、技正、科長、廠長等人進行焚化廠廢棄物落地檢查，檢查迄今違規車輛已高達10車次，主要違規情節為夾帶大量可回收物，甚至垃圾中還有夾帶整支大型熱炒鍋及煮火鍋常用的小型瓦斯瓶，這些廢棄物嚴重影響焚化爐體壽命，甚至會引發爆炸，該些違規車次均予以記點並退運。

環保局表示，對於焚化廠落地查驗不合格者，除依情節施以記點、退運、逐車查驗、禁止進廠等處分外，若有發現蓄意虛偽不實申報者，更將處以撤證、移送法辦等方式嚴懲不貸。