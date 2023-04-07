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塞在高速公路！老公狂盯特斯拉「錯過交流道」　人妻愣：是多迷人

▲▼開車,導航,駕駛,高速公路,國道,雨刷,定速,方向盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲開車最討厭遇到塞車。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「特斯拉到底是多迷人啦？」一名人妻發文表示，日前老公開車上高速公路，結果卻因為專心研究前台車的車身，錯過交流道，「被卡在中線，完全切不出外線！」貼文曝光後，也引發不少網友熱烈討論。

人妻在「匿名公社」上，以「我老公給我錯過交流道」為題發文，直呼「有誰家的老公跟我家的一樣智障？」一家人日前上高速公路就已經大塞車，結果老公還在研究前台車的車身多好看、車屁股多美、車燈設計得怎麼樣，研究到錯過交流道。

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人妻接著說，等到來不及下交流道，老公才在裝可憐，「更過分的是我公公，說怕我老公睡著，陪他說話，我才到後座陪孩子」，怎料兩人卻一直研究、討論，導致車子卡在中線，切不出外線，不知道下個交流道能否順利下去？「婆婆說研究辣妹都沒專注，特斯拉到底是有多迷人啦？」

▲▼ 高速公路,塞車,國道,交流道。（圖／記pakutaso）

▲話題引發討論。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我寧可老公研究車也不准他研究辣妹，但還好我家的不會錯過交流道」、「有些車的屁股確實比辣妹還要好看」、「男人的快樂就是那麼樸實無華」、「啊不然高速公車上是有辣妹可以研究嗎」、「我覺得研究車屁股跟女人的屁股，我寧願他們研究車屁股」。

也有網友表示，「話那麼多，不然你來開車啊！知道塞車的時候駕駛多痛苦、無聊嗎」、「不然你們自己開呀」、「不是你開車就別抱怨了，下次你是副駕你可以提醒他」、「塞車的時候，最X的就是駕駛，當下就別再碎碎念了」。

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