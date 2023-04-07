女鄰居占用車庫瞎扯只是臨停　屋主按喇叭被嗆「害她丟臉」

記者黃翊婷／綜合報導

一名屋主抱怨，隔壁的女租客明明只有一個車庫，卻經常占用別人家的車庫，還說只是臨停，打電話、按喇叭提醒移車，竟然還被反嗆害她沒面子、很吵，溝通了很多次依舊沒有改善，實在很無奈，「我看下次就直接拍照PO網讓妳紅了。」

▲原PO抱怨女鄰居亂停車。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「匿名公社」的文章中抱怨，真的很受不了隔壁的女租客，對方只租了一間房子，只有一個車庫可以使用，每個車庫最多也只能停一輛車，偏偏對方的同住家人各個都有車，所以當他們車位不夠停時，就會占用他家的車庫。

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更讓原PO傻眼的是，女租客占用別人的車庫卻瞎扯「只是臨停」，他打電話提醒移車被嫌吵，按喇叭提醒移車被嗆害女租客沒面子，溝通到後面根本懶得再講，「也忘了跟妳房東吵過幾次架了，我看下次就直接拍照PO網讓妳紅了。」

文章公開之後引起網友熱議，大家紛紛留言力挺原PO，「她都這樣厚臉皮了，你還留面子給她」、「擋她前面啊，大家都不要過」、「你不夠凶」、「占用你的車位，你就拍照留證據，記得多拍幾天（照片上面要有時間、日期跟地點），然後跟警察說你要提告侵占，保證她就會乖乖跟你談和解」。

其實不少人都有遇過遭他人占用車位的問題，曾經有一名新北市的住戶抱怨車位遭鄰居占用，請管委會處理也無法解決，而且對方不是長時間停放，侵占根本告不起來。不過，這並不代表車位所有人就得自己認虧，除了刑事告訴之外，車位所有人也可以蒐證占用者停了多長時間，再提出民事訴訟要求對方支付「停車費」。