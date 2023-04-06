新人教N遍出錯怨「以後都給你用」　他傻眼：主管還要我有耐心

記者黃翊婷／綜合報導

一名上班族抱怨，日前被指派帶一名女性新人，同樣一件事情教了N遍還是一錯再錯，熱心建議改善方式，竟然還被回嗆「不然以後都給你用好了」，當下真的覺得很傻眼，「我的主管跟我說要有耐心教新人，可是遇到這種白目新人，就算有耐心也快磨成沒耐心了。」

▲原PO抱怨態度消極的新人很難帶。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「匿名公社」的文章中提到，公司最近來了一名女性新人，接受工作指導時只會回答「嗯」或乾脆不回答，遇到不懂的部分也不會主動詢問，所以一直做錯，而且同樣的事情講了好幾次還是會出錯。

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原PO坦言，新人的個性比較急，只想把事情趕快做完，卻一直出錯，已經溝通過N次「不要急，把事情做對比較重要」，對方還是我行我素，熱心建議改善方式，竟然還被回嗆「不然以後都給你用好了」，聽到這句話的當下，他心裡真的覺得很幹，「公司請妳來幹嘛的？我的主管跟我說要有耐心教新人，可是遇到這種白目新人，就算有耐心也快磨成沒耐心了，真心覺得帶新人很累。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言安慰原PO並表示，「如果真的不行再找一個，你是來賺錢的不是來搏感情的，真的要搏感情，等她把工作先做好再說」、「把狀況記錄下來，忠實呈現給主管知道」、「所以我都不帶新人，直接丟給其他人帶」、「直接問她是不是不喜歡這份工作」、「我公司也有這種人，後來全部人開電到他被主管約談，依舊我行我素，到後來直接什麼都不做」。

也有過來人提出5招訣竅供原PO參考，首先要了解新人的學習方式，畢竟每個人的學習方式都不太一樣，再配合提供相對應的幫助；第二是關注新人的情緒狀態，適時給予鼓勵，以免新人被焦急和挫敗感打敗；第三是提供明確的回饋，例如針對常犯的錯誤提供具體建議和示範；第四是給予足夠時間學習和掌握新技能；第五是與主管溝通，如果前面4招都沒有改善問題，那可能需要與主管進行更深入的溝通，這時候可以描述一下新人的問題和自己已經採取的措施，以便主管能夠提供更多支持和建議。