樂華夜市塞爆！他驚喊「全世界的人都跑來」　永和人返家看傻

▲樂華夜市擠滿人潮。（圖／翻攝自臉書／我是永和人）

記者周亭瑋／綜合報導

清明連假各個景點湧入大批觀光客，就有網友昨晚到新北市永和樂華夜市時，直擊恐怖人潮，忍不住驚呼「彷彿全世界的人都跑來了！」而網友們也狂點頭，除了大讚樂華夜市超好逛外，還有人直言被嚇壞了。

網友在臉書社團「我是永和人」PO出照片，是昨晚8時在樂華夜市的景象，他不禁笑嘆，「連假快樂，大家去哪裡玩呢？彷彿全世界的人都跑來樂華夜市了，好多人好熱鬧。」

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畫面一出，引起廣大討論，網友紛紛回應，「果然還是平日去就好」、「好可怕的人潮」、「目前三天都待在家，準備邁向第四天了」、「已經很久沒有看到這麽多人了」、「連假到處都是滿滿的人潮，女兒全家回來玩，我們選擇一起去唱歌，不用跟人家擠在一起」、「恭喜發財」。

PO文也釣出不少昨天有到現場的人，直言「剛剛去每一攤都在排隊」、「真的爆多人！誇張」、「人爆多的在門口不敢進去」、「這幾天真的超爆滿的」、「剛剛去買晚餐，真的爆多人的，美食在樂華夜市」、「剛經過人都炸出來了」、「真的昨天去樂華嚇到了！是南部上來玩的朋友們嗎」、「下午路過有感受到」、「難得回永和一趟，被這人潮嚇傻」。

▲士林夜市也不遑多讓。（圖／翻攝自臉書／我是永和人）

另外，各地網友也湧入留言區回報，「基隆也人山人海，根本走不進去」、「士林也很誇張」、「金山老街~全台灣的人都跑出來玩了」、「今天南勢角也很多人，跟之前的假日比，多了好多人」、「很多人領到6000元，昨晚饒河夜市也水洩不通，每攤都排隊」。

位在新北市永和區永平路上樂華夜市，範圍擴及保平路十八巷、保福路一段處，設有皮件、服飾、美食商店及各式台灣小吃等，目前約有3百多家攤販，加上離捷運站步行不到10分鐘距離，已成為永和的重要商圈。