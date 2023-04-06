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6人斷言「妳有2段婚姻」　老公1招破除魔咒！人妻甜喊害羞

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻聲稱，每次去廟裡拜拜或收驚，都會被陌生人說「妳有2段婚姻」，至今已有6人說過同樣的話，讓她感到不太舒服，後來老公得知此事，決定挑個時間再辦一場婚禮「破除魔咒」，2個兒子也開心贊同，「我在旁邊怎麼還有那種……，那種感覺我不會形容，害羞嗎？」

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻被6名陌生人告知會有2段婚姻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

人妻在匿名公社的文章中提到，她和老公已經結婚超過20年，育有2個兒子（大一、高二），但每次去廟宇拜拜或是收驚，就會被告知「妳有2段婚姻」，如果只是1、2個人這樣說就算了，可是至今已有6個人說過同樣的話，而且全是陌生人，讓她感到有些不舒服，「結婚20多年，我們一家4口都過得很幸福，我不想（要）第二段婚姻。」

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人妻表示，後來向老公傾訴煩惱之後，老公居然回答，「簡單啊，我們當年結婚是用我們這裡的傳統習俗，那我們就去找神父，請他挑一個時間，我們去教堂再結一次婚，可以破解第二段婚姻魔咒，也可以讓妳安心，更可以完成妳的教堂結婚夢想，一舉數得，何樂而不為呢？」

就連在一旁聽著的兒子們也覺得很開心，認為這件事情要好好計畫，不能過於隨便，於是父子3人最近很認真在研究該怎麼辦這場婚禮，讓人妻十分感動，「我在旁邊怎麼還有那種……，那種感覺我不會形容，害羞嗎？」

文章公開之後，許多網友紛紛留言大讚老公很貼心，不但沒說風涼話，還會認真想辦法解決問題，根本是另類的放閃，「這老公不錯啊」、「另類的閃光」、「讚」。

也有部分網友分享自身經驗並勸人妻不要想太多，「沒關係啦！我以前算命時還被說活不過27歲，現在都40歲了」、「算命的也說我老公有小三呢，幾年前遇到同事離婚談條件，我就把這件事順便提出來跟老公討論，在還相愛的情況下討論，會提出以對方好為出發的條件，是比較客觀的，雙方也會在心裡有個底，夫妻願意這樣討論，真的很好」。

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