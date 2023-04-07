協商垃圾年外運量8萬噸　許淑華上任百天建構永續環境

▲南投縣長許淑華（中）上任百日報告施政亮點。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華今天就任滿100天，向縣民報告40項重要縣政亮點，包括交通、社會福利、文化教育、產業發展、醫療衛生、環保等各方面；在長期棘手的垃圾處理問題部分，許淑華強調自今年3月起已與6縣市協商互助，每天外運量提升至200噸、年目標量8萬噸，也於2月率全國之先達成「無煤縣市」，同時提供全國最高的機車汰舊換新補助款，盼持續改善空汙，以創新作為建構永續環境。

許淑華今天率副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智，以及縣府各局處長及代表同仁逾百人，召開「全齡宜居‧全面發展」就職100天縣政記者會，南投市長張嘉哲，縣議員林儒暘、游灝、簡千翔等人也到場參加；除由平和國小附設幼兒園小朋友表演揭開序幕，也由當前最流行的「AI秘書」介紹許淑華縣府100天的成績。

許淑華表示，縣轄4座燃煤鍋爐已於今年2月停燒生煤，改用天然氣或木質顆粒等清潔燃料，達成「無煤南投」計畫目標，並結合企業社會責任（CSR）啟動造林計畫，協助企業解決淨零碳排問題；而南投縣近2年已淘汰超過2萬輛老舊機車，電動機車設籍成長率65.55%為全國第二，今年度持續辦理機車汰舊換新補助，最高2萬3000元，亦為全國最高金額。

許淑華強調，今年順利與6縣市協商，以互惠方式協助處理垃圾，從3月開始每日外運垃圾從原先100多噸提升至200公噸，年外運量目標已達8萬多公噸，並應鳥嘴潭人工湖的啟用時程和環保署要求，優先外運移除草屯鎮堆置部分，未來也朝向縣市合作互惠及公私部門協力方式處理，有效紓緩垃圾問題。

許淑華說，初進縣府工作，很多業務需要花時間深入了解，也得設法簡政便民，例如有民眾向她反映租金、罰款還在臨櫃繳納，對老人家很不方便，於是縣府馬上設法改善，提出各種可能的繳費方式，未來透過數位科化處理，提升效能，也減少行政流程；數位申請即可的網路e櫃台已於3月8日決標，各項規劃不限機構，各家金融機構、超商、線上、行動支付都可以辦理，並推動印鑑數位申辦。