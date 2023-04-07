南投縣3月還債11億　許淑華上任百天...宣示不債留子孫

▲南投縣長許淑華（中）上任百日報告施政亮點。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華今天就任滿100天，向縣民報告40項重要縣政亮點，包括交通、社會福利、文化教育、產業發展、醫療衛生、環保等各方面；其中財政紀律部分，他指出縣府於今年3月份實質還債11億，平均每位縣民人均負債降到1.67萬元，也規劃擴大南崗工業區，推動新訂中興交流道附近地區都市計畫案等，希望全面帶動經濟產業發展。

許淑華今天率副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智，以及縣府各局處長及代表同仁逾百人，召開「全齡宜居‧全面發展」就職100天縣政記者會，南投市長張嘉哲，縣議員林儒暘、游灝、簡千翔等人也到場參加；除由平和國小附設幼兒園小朋友表演揭開序幕，也由當前最流行的「AI秘書」介紹許淑華縣府100天的成績。

許淑華表示，新縣府延續前縣長林明溱堅守財政紀律的績效，3月份債務還本11億餘元，以行動宣示不債留子孫；另為產業發展再升級，規劃南崗工業區擴大約68.54公頃工業用地，延伸群聚能量並緩解產業界缺地情形，縣府已編列可行性評估及初步規劃方案費用，預計今年12月完成規劃；也推動新訂中興交流道附近地區都市計畫案，3月8日已完成工作計畫書審查，預計今年底完成先期規劃草案，後續進入都市計畫法定程序作業。

交通建設方面則包括偏鄉幸福（噗噗共乘）計畫，目前縣政府已編列規劃經費2000萬元，並設計規劃預約平台，將輔導7鄉鎮（埔里、名間、鹿谷、中寮、魚池、水里、信義）導入幸福巴士2.0 服務，整合提案爭取中央支持；同時自籌經費規劃草屯、埔里、集集交通轉運中心，3月23日已現勘埔里轉運站預定地，而草屯、集集近期將辦理現勘；預計今年底完成4鄉鎮市路邊停車收費，有效解決市區停車問題。

許淑華表示，就任以來也加強辦理國土計畫功能分區劃設作業說明會，就近受理民眾疑義諮詢及輔導提出陳情意見。從2月9日起，我們提供15場次諮詢服務，總共服務民眾600人次以上，受理人民陳情案件超過85件，將積極向中央反應民意；並推展露營活動、輔導業者合法化，在2月27日已經公告申請流程，3月辦理說明會，輔導露營產業健全發展。