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桃園綠營轟張善政上任百日三大假象　市府回擊：惡意扭曲

▲民進黨桃園市議會黨團今天砲轟張善政團隊上任百日諸多荒唐行徑，質疑成立「公共工程體檢委員會」是刻意抹黑前朝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市議會黨團今天砲轟張善政團隊上任百日諸多荒唐行徑，質疑成立「公共工程體檢委員會」是刻意抹黑前朝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市議會黨團今（31）日針對張善政團隊上任近百日總體檢，砲轟到任3個多月荒唐行徑超過10項，重傷桃園市形象，其中成立「公共工程體檢委員會」代替張善政市長抹黑前朝，功能凌駕局處更是荒謬至極；市府新聞處長羅處東則回應，民進黨團惡意扭曲，張善政市長上任以來，每項政策都以桃園市民福祉為優先。此外公共工程安全性是不能妥協的，民進黨一再阻撓公共工程體檢，實在愧對市民。

民進黨桃園市議會黨團今天上午在市議會召開記者會，由黨團副總召張肇良、林志強、幹事長彭俊豪、書記長鄭淑方、陳治文、游吾和、楊家俍、黃家齊、陳雅倫、黃瓊慧、黃崇真、李宗豪、許家睿、魏筠、王珮毓等人，針對張善政市府團隊執政近百日總檢討，提出政見大撒幣、螺絲掉滿地、爭功諉過搶第一等三大假象。

內容包括政見大撒幣，超徵稅額變成張善政百寶袋；黨團質疑，桃園市議會第3屆第1次開議，民進黨議員質詢有關政見未來財政規劃，張市長與局處長一律均由超徵稅額50億元支付，桃園並非年年都有超徵稅額使用，張善政竟當成百寶袋無限提領？民進黨團呼籲張善政市長殺雞取卵行為應適可而止。

此外，螺絲掉滿地、鴻衛兵領軍；張善政上任以來，從南桃園爆管事件竟有地區超過3天才復水，甚至張善政疑似喝紅酒開車、抿兩口事件，敗壞市府形象。二月份發生國手摔進污水下水道工程工作井身亡，市府迄今態度冷血，將責任推給廠商，家屬求償無門。市府成立「公共工程體檢委員會」更是荒謬至極，由李鴻源領軍猶如「鴻衛兵」領著公帑支應出席費，代替張善政市長抹黑前朝，功能凌駕局處、市長。

爭功諉過搶第一，作秀爭寵賺聲量；張善政的桃園神社爭議，僅統促黨抗議、單一議員意見就粗暴移除神社佈置，意識形態作祟，造成桃園觀光大退步，事後市府對拆除理由前後不一，明顯說謊。圍捕狒狒事件更造成全國錯愕且揚名國際，由蘇俊賓副市長督導「抓狒戰情室」變成「殺狒戰情室」，指揮體系毫無章法。張善政好友盧姓前專委抓到狒狒第一時間竟是自拍，完全不尊重生命、荒腔走板行為重傷市府與桃園形象。

▲針對民進黨團砲轟張善政團隊，市府新聞處羅處東今天下午做出回擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對民進黨團砲轟張善政團隊，市府新聞處羅處東今天下午做出回擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對桃園市議會民進黨團說法，市府新聞處長羅楚東則回應，張善政市長上任以來，每項政策落實都以桃園市民福祉為優先，包括國中小營養午餐免費、代理教師全年聘期、凍卵營養金補助、擴大肺癌篩檢等均符合外界期待，民進黨團若反對市民享有福利政策，請趕快清楚表態，民進黨團到底希望取消哪一項福利政策，請說清楚、講明白。

羅楚東認為，民進黨團惡意扭曲桃園市府過去三個多月的努力，對於監察院對前朝提出多項糾正，曾經在朝民進黨團可曾為過去監督不力道歉過？錯誤的政策讓市民權益受損，民進黨團仍為粉飾太平，抹煞新市府努力，道理何在？

過去幾年，桃園市多項公共工程出現重大缺失，張市長上任後啟動公共工程總體檢，若過去民進黨團願意多盡監督責任，就能夠讓這些離譜缺失不至於發生，公共工程的安全性是不能妥協的，一再阻撓公共工程體檢，實在愧對市民。

羅楚東強調，圍捕狒狒圍過程，相關人員若有不當行為必須負起責任，市府資科局盧姓前專委已請辭獲准，農業局長陳冠義也自請處分，本案已進入司法調查階段，市府完全配合。奉勸民進黨團不要低估人民智慧，合理監督與刻意操弄，人民自有評斷。

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