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傑出校友當校長　輔大與馬國INTI international university簽署深化合作

▲▼輔大,馬來西亞英迪國際大學,合作。（圖／輔大提供）

▲INTI international university是馬來西亞最大的私立教育機構之一，共有5個校區，在馬國相當知名。（圖／輔大提供，下同）

生活中心／綜合報導

江漢聲校長指派輔仁大學謝邦昌副校長參訪INTI international university，並得到李裕光校長的熱情接待。在這次參訪中，謝邦昌副校長與李裕光校長達成了未來合作的協議，馬來西亞英迪國際大學期待未來持續與輔仁大學協同合作結合大學端師資與專業資源，激發教師專業成長、教學策略，以提升學生的學習效益。

實際從多方著手，包括發揮創意辦理多元學習活動，以活絡學生的學習興趣；引進英迪國際大學特色課程，發展聯合教育計畫，共同開發教育創新課程，以加廣學生的學習經驗；善用雙方經驗，共同發展國際教育、技職雙語推動之事宜，開發跨國教育方案，以開展學生國際競爭力，拓展全球視野。

值得一提的是，李裕光校長同時也是輔仁大學的傑出校友，對輔大的貢獻良多。他更希望未來有更多的輔大師生能夠來 INTI international university 進行教學、研究和參訪，為雙方的合作注入更多的活力和創新。

英迪國際大學近幾年更多方面致力於整合合作院校專業的辦學優勢和馬來西亞英迪國際大學創新、國際、個人化的辦學資源，以培養合作專業的國際化、創新性人才為目標；其實際成果體現於增進雙方的學術交流和師生互訪活動，包括多項訪學與師資交流項目，線上與線下師資培訓，聯合舉辦研討會和學術會議，學術經費支持與訪問學者項目，教職工海外學歷提升項目畢業生遊學與試讀項目，以及多類的夏令營、冬令營，國際交換生項目。

▲▼輔大,馬來西亞英迪國際大學,合作。（圖／輔大提供）

▲▼輔大江漢聲校長指派副校長謝邦昌前往馬國與傑出校友李裕光擔任校長的馬來西亞INTI international university完成合作協議。

▲▼輔大,馬來西亞英迪國際大學,合作。（圖／輔大提供）

兩校在未來可以合作的面向及創新突破的方向，未來的合作中，輔仁大學和INTI international university可以探索多種合作面向和創新突破的方向，包括但不限於以下幾個方面：

1. 東盟地區的招生和教學研究：雙方可以共同開展招生和教學研究，探索東盟地區的教育市場需求，並開發適應當地需求的教學課程和模式。透過這樣的合作，雙方可以提高自己在東盟地區的知名度和影響力，吸引更多的學生和合作夥伴。

2. 產學合作：雙方可以共同開展產學合作，將學術成果轉化為實用技術，為東盟地區的經濟和社會發展做出貢獻。雙方可以建立起產學合作平台，吸引當地企業和科技團隊參與，共同推動科技創新和產業升級。

3. 學生交流和互換：雙方可以開展學生交流和互換項目，讓學生有機會深入了解東盟地區的文化和社會，並提高自己的國際視野和交際能力。學生交流和互換還可以促進雙方之間的相互了解和友誼，為未來的合作打下基礎。

此外，兩校在未來的合作中也可以探索其他面向和創新突破的方向，例如：

1. 開展遠程教育和線上學習：雙方可以共同開展遠程教育和線上學習，為學生提供更多的學習渠道和方式，適應現代教育的發展趨勢。

2. 推動教學資源和師資交流：雙方可以共享教學資源和師資力量，互相借鑒經驗和優勢，提高教學質量和水平。

3. 探索科學研究和技術創新：雙方可以共同探索科學研究和技術創新，開展合作研究項目，探索前沿科技和新興領域的發展。

INTI international university一直以來都非常注重國際化發展，與眾多國內外高校建立了合作關係。輔仁大學也一直以來都非常注重國際化發展，此次合作將是雙方在國際化合作方面的一次重要里程碑，也將為學生和學術研究提供更多的機會和平臺，雙方在未來的合作中取得更大的成功。
 

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