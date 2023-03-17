　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓長者愛運動！輔大企管學生推「外送教練」專案　服務逾1千人次

▲▼ 輔大 。（圖／輔大提供）

▲ 泰山區志工協會長者戶外實際操作使用單杖 。（圖／輔大提供）

記者戴上容／新北報導

台灣逐漸邁向高齡城市，為因應提倡壯世代概念，輔大企管系提出「外送教練到社區」專案，聯合愛叮噹樂齡健康促進團隊以及輔大診所，舉辦橫跨雙北超過40場公益銀髮體適能活動，成功服務逾1000人次；企管系林瑩滋助理教授表示，這項計畫是學術圈與輔大診所、社區及產業共好的果實！

指導老師企管系兼輔大健康產業經營微學程召集人林瑩滋助理教授表示，輔大診所與輔大醫院長期深耕新五泰社區健康促進，學生善用輔大診所與地方社區、協會的網絡連結，主動媒合提供優質運動課程的專業講師，利用共餐的機會與社區活動空間，讓社區長者不用出遠門也能獲得運動知識與實際運動方法。

▲▼ 輔大 。（圖／輔大提供）

▲攜手青銀動起來 (左起)輔大診所楊淑惠督導、輔大企管林瑩滋老師、企管系學生田芷翎、周儀方、高敏瑄、陳郁文、曾泓翔以及愛叮噹創辦人林士懿 。（圖／輔大提供）

專案過程中學生不僅要洽談社區里長或銀髮機構，完善課程安排，還一手包辦建構、經營官網與臉書平台，業師表示一起完成服務破千人次的專案，除了見證輔大學生的能力之外，也對輔大鼓勵學生參與在地事務與健康產業感到驚艷。

參加活動的學生表示，專題讓他們體會管理課本「要用長者聽得懂的語言、從長者的角度看事情」、「學習到該怎麼去跟更多的人溝通討論」、「達成業務目標很有成就感」、「真實經歷行銷工作並學到技術」，也跟自己的長輩更親近。長者們也開心表示，原來登山杖不只登山專用，懂得持杖健走的方法，可以防跌、防肌少，在社區就能很潮地健身運動。

▲▼ 輔大 。（圖／輔大提供）

▲攜手青銀動起來 (左起)輔大企管林瑩滋老師、田芷翎同學、愛叮噹創辦人林士懿、台北市大安區大學里里長吳沛璇。（圖／輔大提供）

督導楊淑惠對於同學們專案規劃及行動力大表肯定；另一位支援學生進行授課的愛叮噹創辦人林士懿業師責說：「我就是被外送的教練，每次與長輩互動，更加理解能怎麼幫助長輩運動」。

林瑩滋表示，銀髮健康是熱門的議題，從政策推行到產業發展以及民眾了解重視，每個環節都需要資源整合與管理能力的發揮，學生們願意跨出舒適圈，理解高齡政策到執行能落地的行動專案，是輔大、地方社區及產業共好的果實。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
直擊／BLACKPINK開唱倒數！　黑布封住會場
快訊／墜機意外2死　順風發聲明
蔡英文「10年不漲電價」又跳票！　趙少康轟：6000元只剩繳
龍千玉突當場「情緒崩潰」　兒子墜谷6年揭近況
恐怖影片曝！洪水變大刀　把道路劈成兩半
中正紀念堂「改名」撤儀隊？　陳建仁：已有共識
電熱水器「橫式、直式」差在哪？　內行狂推這款

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗南暖警攜手慈善基金會　送老翁尊嚴走完最後一程

桃園長者4月底前完成健康篩檢+打疫苗　可領禮券

北市聯邦獅子會贈台東初來國小社團發展經費　金額近23萬　

捷運綠線八德段首部潛盾機啟用　張善政：邁向捷運通車美好願景

因應民眾需求！機捷4 ／17起　 山鼻站北上晨間加開1班普通車

邱奕勝「與青年有約」鼓勵參與公共事務　分享大陸參訪心得

斗六警局長親上廣播+電視　生動開講交安...宣導防詐

花蓮慈濟骨科駐診長濱鄉衛生所　獲鄉親好評將再增腸胃科門診

參訪基隆口罩國家隊　蔡英文：110億疫後預算推動製造業轉型

讓長者愛運動！輔大企管學生推「外送教練」專案　服務逾1千人次

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

斗南暖警攜手慈善基金會　送老翁尊嚴走完最後一程

桃園長者4月底前完成健康篩檢+打疫苗　可領禮券

北市聯邦獅子會贈台東初來國小社團發展經費　金額近23萬　

捷運綠線八德段首部潛盾機啟用　張善政：邁向捷運通車美好願景

因應民眾需求！機捷4 ／17起　 山鼻站北上晨間加開1班普通車

邱奕勝「與青年有約」鼓勵參與公共事務　分享大陸參訪心得

斗六警局長親上廣播+電視　生動開講交安...宣導防詐

花蓮慈濟骨科駐診長濱鄉衛生所　獲鄉親好評將再增腸胃科門診

參訪基隆口罩國家隊　蔡英文：110億疫後預算推動製造業轉型

讓長者愛運動！輔大企管學生推「外送教練」專案　服務逾1千人次

斗南暖警攜手慈善基金會　送老翁尊嚴走完最後一程

林岳平心臟2度開刀「發願捐救護車」　簽約經紀公司助他完成心願

蔡瑞雪帶「超正親姊」飛韓國！　路邊身影被捕捉…網刷一排告白

生涯首度簽經紀公司　餅總想捐救護車

桃園長者4月底前完成健康篩檢+打疫苗　可領禮券

U:NUS想被修理！　慘遭狂操「彈到手指長水泡」

《浪漫速成班》翻版？高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

直擊／BLACKPINK開唱倒數！　黑布封住會場「百位工讀生待命」

藍營「這三人」反應錯誤？　李艷秋批選策會：壞掉了！需打掉重練

比漾廣場化妝品預購會滿3千送400　美式海鮮餐廳將進駐

男飆時速200km撞收費站　瞬間「炸出火球」慘死

地方熱門新聞

朴子市大鄉里養豬場火警

嘉義生態園區漂漂河　引溪水收費惹議...業者說話了

嘉明湖沒雨水注入　「瘦」一大圈變甜甜圈

「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採

缺蛋又鬧禽流感　彰化撲殺2萬1129隻雞

牙醫團體：反對波波牙醫借偏鄉服務解套

不老騎士誤闖西濱　北港女警解危

萬金石馬拉松3／19登場　交管措施報你知

甫交保深夜偕友燒肉改運再遭警起獲毒品

辦約定帳戶借錢　男險遭詐騙

台南藍軍為民力爭免保費

台南無黨聯盟總召陳昆和宣布參選立委

嘉義水上鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」

水上鄉全民運動館打造大型複合式運動場館

更多熱門

相關新聞

罹難輕航機教練空軍上校退役　翱翔英姿成追憶

罹難輕航機教練空軍上校退役　翱翔英姿成追憶

彰化溪州鄉今(16日)下午3點23分，1架輕航機冒煙失事墜落，彰化消防局獲報趕往現場緊急灑水灌救，火勢撲滅以後，機上的教練林國裕與18歲日籍學生本田雙雙殞命。林國裕本身為空軍退役上校軍官，飛行資歷、經驗豐富，為何會發生墜落意外還有待調查釐清。

台南Josh曝首戰吞敗1問題：到底為什麼

台南Josh曝首戰吞敗1問題：到底為什麼

名校女教授遭教練暴力拉伸…下秒胸椎爆裂骨折癱倒

名校女教授遭教練暴力拉伸…下秒胸椎爆裂骨折癱倒

美國體操隊性侵案後「不可裸磅」　她批羅嘉翎教練：把規定當空氣

美國體操隊性侵案後「不可裸磅」　她批羅嘉翎教練：把規定當空氣

劉聰達「道歉文1句話」被罵慘　他火速刪文

劉聰達「道歉文1句話」被罵慘　他火速刪文

關鍵字：

輔大專案教練

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

兄弟PS女孩3人離隊　補進前味全君白

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面