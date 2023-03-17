讓長者愛運動！輔大企管學生推「外送教練」專案　服務逾1千人次

▲ 泰山區志工協會長者戶外實際操作使用單杖 。（圖／輔大提供）

記者戴上容／新北報導

台灣逐漸邁向高齡城市，為因應提倡壯世代概念，輔大企管系提出「外送教練到社區」專案，聯合愛叮噹樂齡健康促進團隊以及輔大診所，舉辦橫跨雙北超過40場公益銀髮體適能活動，成功服務逾1000人次；企管系林瑩滋助理教授表示，這項計畫是學術圈與輔大診所、社區及產業共好的果實！

指導老師企管系兼輔大健康產業經營微學程召集人林瑩滋助理教授表示，輔大診所與輔大醫院長期深耕新五泰社區健康促進，學生善用輔大診所與地方社區、協會的網絡連結，主動媒合提供優質運動課程的專業講師，利用共餐的機會與社區活動空間，讓社區長者不用出遠門也能獲得運動知識與實際運動方法。

▲攜手青銀動起來 (左起)輔大診所楊淑惠督導、輔大企管林瑩滋老師、企管系學生田芷翎、周儀方、高敏瑄、陳郁文、曾泓翔以及愛叮噹創辦人林士懿 。（圖／輔大提供）

專案過程中學生不僅要洽談社區里長或銀髮機構，完善課程安排，還一手包辦建構、經營官網與臉書平台，業師表示一起完成服務破千人次的專案，除了見證輔大學生的能力之外，也對輔大鼓勵學生參與在地事務與健康產業感到驚艷。

參加活動的學生表示，專題讓他們體會管理課本「要用長者聽得懂的語言、從長者的角度看事情」、「學習到該怎麼去跟更多的人溝通討論」、「達成業務目標很有成就感」、「真實經歷行銷工作並學到技術」，也跟自己的長輩更親近。長者們也開心表示，原來登山杖不只登山專用，懂得持杖健走的方法，可以防跌、防肌少，在社區就能很潮地健身運動。

▲攜手青銀動起來 (左起)輔大企管林瑩滋老師、田芷翎同學、愛叮噹創辦人林士懿、台北市大安區大學里里長吳沛璇。（圖／輔大提供）

督導楊淑惠對於同學們專案規劃及行動力大表肯定；另一位支援學生進行授課的愛叮噹創辦人林士懿業師責說：「我就是被外送的教練，每次與長輩互動，更加理解能怎麼幫助長輩運動」。

林瑩滋表示，銀髮健康是熱門的議題，從政策推行到產業發展以及民眾了解重視，每個環節都需要資源整合與管理能力的發揮，學生們願意跨出舒適圈，理解高齡政策到執行能落地的行動專案，是輔大、地方社區及產業共好的果實。