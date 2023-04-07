1萬元拐傳播妹喝大杯！淫男耍賤招偷下藥　硬「闖紅燈」判囚9年

▲傳播妹貪圖1萬元賞金喝光1.5公升啤酒，沒想到酒裡被下藥而失身。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名簡姓男子前年（2021年）以1萬元賞金為餌，慫恿坐檯陪唱的傳播妹一口氣喝光逾1.5公升啤酒，卻涉預先摻入俗稱「強暴藥丸」的毒品FM2，再將被迷昏的傳播妹帶往旅館開房，不顧對方正值生理期仍「闖紅燈」性侵得逞，在被單上留下一灘血跡，事發後簡男否認下藥迷姦，還堅稱女方主動親吻挑逗、兩情相悅上床。台北地院審結，不採信簡男辯詞，依加重強制性交罪判刑9年，可上訴。

判決指出，本案發生於前年3月23日，簡男和1位死黨凌晨在北市1家KTV喝酒唱歌，聯繫傳播公司找2名傳播妹來助興，本案受害女子和1名女同事被通知到場陪唱2小時，當天上午5點多結束時，簡男留下受害人續鐘點說要一起吃早餐，接著打開5、6瓶還沒開瓶的啤酒，全倒進被稱為「公壺」的冰桶裡，打賭女方若能一口氣喝乾，就給賞金1萬元。

女方陪唱2小時的鐘點費共4700元，她自恃酒量想賺這筆外快，當場答應並先去上廁所「清庫存」，簡男趁機把含有氟硝西泮（即第三級毒品FM2）的藥物摻入酒裡，不斷搖晃冰桶謊稱「搖一搖氣泡比較少會比較醉」，再用筷子攪拌宣稱可消泡防脹氣，簡男的死黨從沒聽過這種說法，茫然不知簡男一番操作的用意，女方回座也沒起疑心，仰頭喝光逾1.5公升啤酒，輕鬆將賞金1萬元入袋。

▲簡男以1萬元賞金為餌，騙傳播妹一口氣喝光1.5公升啤酒卻暗中下藥，迷昏後性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

結果3人走到KTV門外聊天僅約8分鐘，女方突然「斷電」，整個人癱倒在地叫不醒，簡男和死黨合力將女方扛上小黃前往旅館開房，簡男出錢讓死黨去睡別間，他和女方同房性侵得逞。

女方當天下午3點多勉強清醒，赫見床單上一灘自己的經血，2男早已離開，旅館拒絕透露誰帶她登記入住，女方全身乏力，聯繫傳播公司派人陪她報案驗傷，不但在體內發現男性DNA，竟還驗出俗稱「強暴藥丸」的FM2成分。

簡男被警方循線查獲，到案比對DNA無誤，他推稱女方在旅館房內主動擁抱與親吻挑逗，兩情相悅上床，若他意圖性侵，會戴套避免留下證據，也不會讓死黨用真名登記入住，簡男並否認在酒裡下藥，因為在場之人都可能喝到。

法官指簡男搖晃、攪拌冰桶內啤酒的辯解，完全違反物理常識，根本就是胡扯，真實目的是加速藥物溶解，加上以1萬元賞金為餌，這桶酒只有受害人會喝，且從監視畫面顯示女方突然癱倒在KTV門口過程，依藥效發作時間回推，正是女方喝光冰桶內啤酒後1小時內，與FM2特性相符。

此外，女方靠簡男2人扶上計程車，由簡男扛進旅館，簡男2人借用行李推車想載女方進房，女方癱軟一直跌落，簡男2人改用抬的，最後是簡男拖行女方帶進房，法官認為女方這時已沒意識、無法交談，何能主動挑逗，更別說同意性交，且女方醒來有失憶、暈眩與肌肉無力等症狀，符合FM2強力鎮靜的副作用。

法官據此認定簡男下藥性侵，惡性重大，造成受害人身心嚴重創傷與難以磨滅的陰影，簡男卻始終不認罪、毫無悔意也沒和解賠償，依加重強制性交罪判刑9年，女方另控簡男偷走她的賞金與鐘點費，法官認為欠缺足夠證據，這部分判無罪，可上訴。簡男本案死黨經檢方偵辦認為不知情，已不起訴確定。

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