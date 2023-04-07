　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1萬元拐傳播妹喝大杯！淫男耍賤招偷下藥　硬「闖紅燈」判囚9年

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲傳播妹貪圖1萬元賞金喝光1.5公升啤酒，沒想到酒裡被下藥而失身。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名簡姓男子前年（2021年）以1萬元賞金為餌，慫恿坐檯陪唱的傳播妹一口氣喝光逾1.5公升啤酒，卻涉預先摻入俗稱「強暴藥丸」的毒品FM2，再將被迷昏的傳播妹帶往旅館開房，不顧對方正值生理期仍「闖紅燈」性侵得逞，在被單上留下一灘血跡，事發後簡男否認下藥迷姦，還堅稱女方主動親吻挑逗、兩情相悅上床。台北地院審結，不採信簡男辯詞，依加重強制性交罪判刑9年，可上訴。

判決指出，本案發生於前年3月23日，簡男和1位死黨凌晨在北市1家KTV喝酒唱歌，聯繫傳播公司找2名傳播妹來助興，本案受害女子和1名女同事被通知到場陪唱2小時，當天上午5點多結束時，簡男留下受害人續鐘點說要一起吃早餐，接著打開5、6瓶還沒開瓶的啤酒，全倒進被稱為「公壺」的冰桶裡，打賭女方若能一口氣喝乾，就給賞金1萬元。

女方陪唱2小時的鐘點費共4700元，她自恃酒量想賺這筆外快，當場答應並先去上廁所「清庫存」，簡男趁機把含有氟硝西泮（即第三級毒品FM2）的藥物摻入酒裡，不斷搖晃冰桶謊稱「搖一搖氣泡比較少會比較醉」，再用筷子攪拌宣稱可消泡防脹氣，簡男的死黨從沒聽過這種說法，茫然不知簡男一番操作的用意，女方回座也沒起疑心，仰頭喝光逾1.5公升啤酒，輕鬆將賞金1萬元入袋。

▲▼喝酒,聚會。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲簡男以1萬元賞金為餌，騙傳播妹一口氣喝光1.5公升啤酒卻暗中下藥，迷昏後性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

結果3人走到KTV門外聊天僅約8分鐘，女方突然「斷電」，整個人癱倒在地叫不醒，簡男和死黨合力將女方扛上小黃前往旅館開房，簡男出錢讓死黨去睡別間，他和女方同房性侵得逞。

女方當天下午3點多勉強清醒，赫見床單上一灘自己的經血，2男早已離開，旅館拒絕透露誰帶她登記入住，女方全身乏力，聯繫傳播公司派人陪她報案驗傷，不但在體內發現男性DNA，竟還驗出俗稱「強暴藥丸」的FM2成分。

簡男被警方循線查獲，到案比對DNA無誤，他推稱女方在旅館房內主動擁抱與親吻挑逗，兩情相悅上床，若他意圖性侵，會戴套避免留下證據，也不會讓死黨用真名登記入住，簡男並否認在酒裡下藥，因為在場之人都可能喝到。

法官指簡男搖晃、攪拌冰桶內啤酒的辯解，完全違反物理常識，根本就是胡扯，真實目的是加速藥物溶解，加上以1萬元賞金為餌，這桶酒只有受害人會喝，且從監視畫面顯示女方突然癱倒在KTV門口過程，依藥效發作時間回推，正是女方喝光冰桶內啤酒後1小時內，與FM2特性相符。

此外，女方靠簡男2人扶上計程車，由簡男扛進旅館，簡男2人借用行李推車想載女方進房，女方癱軟一直跌落，簡男2人改用抬的，最後是簡男拖行女方帶進房，法官認為女方這時已沒意識、無法交談，何能主動挑逗，更別說同意性交，且女方醒來有失憶、暈眩與肌肉無力等症狀，符合FM2強力鎮靜的副作用。

法官據此認定簡男下藥性侵，惡性重大，造成受害人身心嚴重創傷與難以磨滅的陰影，簡男卻始終不認罪、毫無悔意也沒和解賠償，依加重強制性交罪判刑9年，女方另控簡男偷走她的賞金與鐘點費，法官認為欠缺足夠證據，這部分判無罪，可上訴。簡男本案死黨經檢方偵辦認為不知情，已不起訴確定。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
特斯拉全面降價「最高砍15.2萬」　這2款台灣可望跟進
雙手斷掌開BMW自撞翻覆！　「囡仔昌」送醫30分慘亡
快訊／馬英九回台　高喊「九二共識又活過來了」
丟丟妹開11職缺徵才　最高薪資5.5萬
IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去
LIVE／馬英九抵台！　結束12天「和平祭祖之旅」
獨／靜宜女大生「為2男人飛緬甸」　3原因曝
夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

縱容網咖業者偷電！5年狂撈491萬　前台電稽查員下場慘了

暖男市長不忍了！陳其邁被說「污掉了91億」　開吉結果出爐

天雨路滑！花蓮台9線聯結車撞分隔島衝對向　駕駛頸部受傷送醫

船長「海上突中風」倒地昏迷…船員急Call海巡　風浪中接駁送醫

1萬元拐傳播妹喝大杯！淫男耍賤招偷下藥　硬「闖紅燈」判囚9年

酒駕撞4口家庭！黃子洋判賠3549萬　「房被扣又提異議」家屬痛批

設製毒工寮「雞屎蓋這味」！放養10「大型看門狗」顧500萬安毒

酒後衝突「水果刀插喉」！花蓮男倒血泊中被救　嫌半小時落網

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　為2個男人前往緬甸3原因曝

3年獵殺4隻台灣黑熊…「三貼擺弄死體」嬉鬧 ！屏檢偵結起訴7人

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

縱容網咖業者偷電！5年狂撈491萬　前台電稽查員下場慘了

暖男市長不忍了！陳其邁被說「污掉了91億」　開吉結果出爐

天雨路滑！花蓮台9線聯結車撞分隔島衝對向　駕駛頸部受傷送醫

船長「海上突中風」倒地昏迷…船員急Call海巡　風浪中接駁送醫

1萬元拐傳播妹喝大杯！淫男耍賤招偷下藥　硬「闖紅燈」判囚9年

酒駕撞4口家庭！黃子洋判賠3549萬　「房被扣又提異議」家屬痛批

設製毒工寮「雞屎蓋這味」！放養10「大型看門狗」顧500萬安毒

酒後衝突「水果刀插喉」！花蓮男倒血泊中被救　嫌半小時落網

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　為2個男人前往緬甸3原因曝

3年獵殺4隻台灣黑熊…「三貼擺弄死體」嬉鬧 ！屏檢偵結起訴7人

「援助烏克蘭反攻」機密文件外洩　美國防部急查

韓語髒話邁向世界！「這3個字」榮登全球流行語　韓劇成功非偶然

亮燈綠！騎士一加速　後座妹子「百褶裙飄阿飄」白色小褲褲看光光

駐巴西外交官輕生　游淑慧喊「除三害」：勿將責任推給往生者

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

過來人認證「浴室1設計」不實用　一打掉卻懷念了：爽度破表

欺負老人？大都會戰況不佳　投球時鐘讓高齡投手吃不消

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

社會熱門新聞

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

斜坡忘拉手煞車！台中公車司機被2車夾死

「復航墜基隆河」撞上高架橋計程車！　最衰運將現況曝

靜宜女大生曼谷跳機　等候接應5hrs轉進仰光

老夫妻住超商流浪兒子說話了

女大生共用手機搭上他　買單程票赴緬

復航墜基隆河前10秒還原！　唯一倖存空姐曝「機艙詭異」頭皮發麻

更多熱門

相關新聞

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

新北市一名女子小花（化名）先前到周姓友人家作客，沒想到竟遭對方打暈、綑綁性侵，對方甚至還辯稱「是幫忙吸尿」，氣得她一狀告上法院，更是在法庭上崩潰痛哭。台灣高等法院審理後，依照強制性交未遂罪，判周男3年8月有期徒刑，全案仍可上訴。

媽媽男友奪初夜！她哭訴：手指很粗

媽媽男友奪初夜！她哭訴：手指很粗

女喝醉搭小黃回家　陌生男騙友人帶走性侵

女喝醉搭小黃回家　陌生男騙友人帶走性侵

OnlyOneOf衰遭指「隊內性騷6人團」！

OnlyOneOf衰遭指「隊內性騷6人團」！

日22歲消防員車震11歲女童！

日22歲消防員車震11歲女童！

關鍵字：

性侵下藥迷姦FM2傳播妹失憶

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面