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台北妹KTV喝醉搭計程車回家　陌生男開門「我是她朋友」載走撿屍

▲開車,儀表板,駕駛,車主（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阮男尾隨計程車到女方家樓下，再上前誆稱「我是她友人」將人載走性侵。（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

35歲阮姓男子2021年行經北市東區KTV門口，見一名女子酒醉坐上計程車，竟立刻開車尾隨，待抵達女方住家樓下，再上前佯稱「我是她朋友」，將人載到附近汽車旅館性侵。新北地院審理後，近日依乘機性交罪判處4年徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，2021年2月28日上午6點，從事科技業的阮男行經東區某KTV門口，見小琳（化名）酒醉獨自搭乘計程車，立刻駕車一路尾隨到女方新北市五股住家社區。

計程車停下後，阮男立刻上前開啟車門，向計程車司機表示「我是她朋友，本來是我要送她回家的，因為遲到了所以才叫計程車」。當時小琳意識不清，只勉強擠出一句「他是誰？」運將也半信半疑問阮男「你是她朋友嗎？你們真的認識嗎？」

阮男堅定回答「我是她朋友，等一下會送她到她家地下室，再送她上樓」，並把小琳扶下車，但之後卻沒把人送回家，而是把小琳扶上自己的車，再將人載往附近汽車旅館性侵。期間，小琳意識模糊，偶然睜眼發現自己正遭性侵，卻無力抵抗，直到事後被送回家，一路睡到晚上，才漸漸清醒，並向警方報案。

小琳報案時表示，前一天跟朋友到KTV歡唱，一路唱到隔天早上6點多，但因為喝得太醉，是朋友幫忙叫計程車，並把她送上車，後來司機送她到家門口，她有印象自己在翻找包包，但後來被人拉下車又上車，「之後我就沒有意識了，再次醒來就發現我在一個陌生環境，旁邊有個我不認識的男子...」

小琳指出，事後男生開車送她回家，途中她不斷虛弱咒罵「去死」、「你是誰」，「回家我洗完澡就繼續睡，等到我真的清醒已經晚上6點了，醒來之後才開始想到這些事情，一開始我以為那名男子是計程車司機，但司機在電話中說他沒有做這件事，是另外一個人把我帶走，並提供他的行車紀錄器給我...」

阮男出庭時辯稱，他確實有尾隨小琳，但只是想搭訕認識，才一路駕車尾隨到對方住處，並上前攀談，但之後是女方自己上他的車，並同意到旅館跟他發生關係，絕沒有違反對方意願。

不過，法官審酌女方友人、計程車司機證詞，並調閱監視器畫面，認為小琳當時醉得不省人事，得由友人攙扶上車，更與被告素不相識。再者，被告一開始向警方稱是剛好開車到附近找朋友，誤以為小琳是友人才上前攀談，明顯前後供述不符，加上種種證據，實難採信被告說法。

法官指出，被告始終主張是女方主動與其發生性行為，至今仍未能取得被害人原諒或提出補償，犯後態度不佳，考量被告自陳大學畢業、從事科技業，已婚育有1子，且無任何前科，因此近日依乘機性交罪判處4年有期徒刑，全案仍可上訴。

 

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