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哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

▲▼家樂福南港店。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「量販店龍頭」家樂福是許多家庭假日的好去處，有趣的是，外籍旅客也愛逛。一名網友日前去購物時，看見賣場針對外籍旅客進行的「國籍調查」，而冠軍讓不少人超意外；另外，日本人那一欄也引發熱論。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見家樂福在賣場擺出公告，希望外籍旅客能協助進行國籍調查，上面包括法國、日本、韓國、中國、美國、馬來西亞、港澳、新加坡、英國、菲律賓、越南、泰國等，其中以「韓國」最多，貼紙狂佔近兩大格。

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▲。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院、翻攝自推特／@Isobe_Hiroshi）

▲韓國人數壓倒性勝出。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

對此，網友們紛紛回應，「韓國人喜歡來台灣逛家樂福」、「韓國遊客變多應該是韓國旅遊節目常宣傳，跟國片想見你的原因」、「現在桃園跟高雄機場暴增一堆韓籍航空開航，韓國真的很流行來台灣旅遊」、「韓國那塊看起來很像在測色盲的」、「原來台灣這麼多韓國人來玩喔？」「看起來應該是桂林家樂福，韓國人都住附近去掃貨」。

另外，許多人也被日本那一格吸引目光，不禁笑回「日本的超整齊我快笑死，強烈對比」、「笑死，日本要多強迫症」、「日本民族性不意外」、「日本真的很日本」、「剩下兩個點點，一定不是日本人貼的」、「日本也太可愛了」、「全世界日本最整齊」。

事實上，這個家樂福的「國籍調查」看板，先前就掀起討論，沒想到短短不到兩周時間，韓國已多加了一大格，重點是新加的那格也迅速佔滿。

▲。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院、翻攝自推特／@Isobe_Hiroshi）

▲網友上個月25日PO出這張照。（圖／翻攝自推特／@Isobe_Hiroshi）

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