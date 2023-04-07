噁男偷拍日本妹！她目睹「手機滑到短裙下」　下秒1舉動更囂張

記者曾筠淇／綜合報導

「我把證據拿給他看，他還說他根本什麼都沒做！」一名正義的女網友日前去大阪環球影城時，目睹噁男偷拍日本女生，男子將手機滑到女生的裙子底下，且當對方準備離開時，還把手機推到裙子的正下方拍攝。她將男子行徑全錄了下來，並透過AirDrop傳給被偷拍的女生，「女生出門真的要注意自身安全」。

女網友在臉書社團「環球影城分享交流拍賣」上發文表示，她4日和家人一起去大阪環球影城，在草皮坐著休息時，前方坐著A女、B女和坐在A女左側的男子。A女當時跟B女聊得很開心，所以背對著旁邊的男子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男子偷拍。（圖／原PO授權引用）

男子見狀便偷偷將手機滑到A女的裙子下偷拍，且越來越大膽，等對方起身準備離開，還抓緊時機把手機直接推到裙子正下方拍攝。坐在後方的原PO目睹過程，也將一切錄了起來，後來A女、B女離開草皮，她馬上追過去把事情告訴兩人，並拿出影片，接著就見A女默默哭了。

熱心的原PO形容男子的衣著，並建議兩人通知園區工作人員報警處理，這時男子走向他們詢問發生什麼事？原PO當下氣不過，用英文反問「你剛剛偷拍別人還敢問發生什麼事？」由於男子已經將影片刪掉，所以硬說自己根本沒偷拍，但原PO注意到「他拿手機給我看的那隻手在發抖，根本就是在心虛」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／環球影城分享交流拍賣）

原PO接著拿出她拍的影片，但男子仍不認，還不斷用日文向A女、B女解釋。後來原PO透過AirDrop將影片傳給A女，提醒對方務必小心，「女生出門真的要注意自身安全，只希望女A能把心情調適好，祝福她能好好的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你做得好好！是很大的勇氣，雖然不知道最後的結果，但起碼你有盡力」、「天啊！這種人才不能大事化小、小事化無」、「你們是台灣人的驕傲」、「謝謝你的正義感和勇敢」、「看影片是故意的！你們做得很好」、「幫高調，看來是老手了」。

本文經原PO授權引用