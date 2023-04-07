「萌妹系AV女優」要來台灣！曬比基尼照甜喊：久等了　老司機暴動

▲七澤米亞用中文發文。（圖／翻攝自七澤米亞IG）

記者施怡妏／綜合報導

身高僅148公分的AV女優七澤米亞（七沢みあ），外型嬌小可愛，卻有著超豐滿的C罩杯，是許多男生心目中的D槽女神，近日她無預警在IG上宣布要來台灣，「請台灣的各位等一下」，這也是她第一次來台灣，消息曝光，掀起網友暴動。

七澤米亞在IG發文，用日文、中文宣布好消息，2023年海外解禁，第一次出國工作就選擇台灣，「台灣的各位，謝謝大家久等了」，期待與台灣的粉絲見面，之前的線上活動有看到台灣的粉絲參加，還有在SNS也有看到台灣粉絲，「我很高興，期待見到一直支持我的台灣人」。

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▲七澤米亞要來台灣了。（圖／翻攝自七澤米亞IG）

底下立刻湧入大批網友留言，「有見面會嗎，好想去」、「歡迎米亞來台」、「歡迎來台灣，我愛妳」、「歡迎來台灣，祝妳玩得開心」、「太神奇了！拯救整個世界」、「可以也來韓國嗎」、「台灣歡迎妳的到來」。

消息被轉發到PTT上，引起網友們討論，期待與七澤米亞在台灣相見，「小惡魔妹妹」、「超可愛」、「超香」、「各位D槽中，那個最任性的七澤米亞，要來台灣了，我好興奮啊，是有什麼活動嗎」。

七澤米亞身高僅145公分，外型嬌小可愛，卻有C罩杯的好身材，加上偶像等級的高顏值，以及令人融化的聲線，一出道就擄獲廣大男粉的新，在片中多半扮演女高中生、妹妹等角色，成功打響知名度。

