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鋒面雨下到中午！明2地低溫探1字頭　下波「全台有雨」時間出爐

記者李姿慧／台北報導

鋒面影響，今除高雄、屏東、台東降雨機率低外，其他各地有雨，不過雨勢在中午後將趨緩，明天(8日)過後除午後山區有雨外，其他各地天氣穩定，周日(9日)可能有熱帶性低氣壓生成機會，氣象專家賈新興表示，4月15日將迎一波鋒面，全台各地都有短暫雨機會，5月26日過後將轉梅雨環境。

▲▼寒流,冷氣團,低溫,冬天,下雨,雨天,保暖。（圖／記者周宸亘攝）

▲鋒面雨預計在中午過後趨緩。（圖／記者周宸亘攝）

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氣象專家賈新興指出，受鋒面影響，今天(4月7日)除高雄、屏東、台東比較沒雨外，其他地方都有雨，中午前後降雨就會停下來；明天周六(8日)台中、南投、嘉義、台南等山區有午後零星短暫雨，其他地方天氣穩定，周日(9日)到4月12日午後山區較多雲，其他地方不會下雨；13日到14日北部、東半部午後有零星短暫雨，4月15日下個周末鋒面影響，全台有短暫雨，4月16日午後山區轉多雲。

賈新興指出，周日4月9日會菲律賓海面熱帶擾動有8成機率生成熱帶性低氣壓，但對台灣沒有影響，將往菲律賓中部前進。

至於首波梅雨何時來，賈新興表示，展期資料顯示，5月20日前環境穩定且很乾，不太會下雨，會比較熱，5月26日過後環境將有變化，轉為有利降雨環境，有利梅雨條件。

▲▼未來降雨預測趨勢。（圖／賈新興）

▲未來一周降雨預測趨勢。（圖／賈新興）

另天氣風險公司分析師方俊元則指出，隨鋒面逐漸通過北台灣，鋒面雲系也在今天(7日)凌晨開始影響，目前從嘉義到大台北都有出現短暫陣雨，東部也陸續開始有下雨的情況，氣溫方面隨著鋒面通過後，北台灣已經開始受到東北季風影響，中部以北低溫比昨天低3-4度，而最低溫在新北石門13.6度。預估今天中部以北的高溫也會明顯轉涼，天氣方面則要到下半天，才會由南往北逐漸好轉。

方俊元表示，明天到周日清晨(8日~9日)受東北季風影響，北部及東北部氣溫較涼，低溫可到16~17度，中南部及花蓮、台東較舒適，低溫維持18~19度左右。降雨以迎風面北部、東半部、中南部午後山區有局部短暫陣雨，其他地區則大致是多雲到晴的天氣。周日白天東北季風減弱，環境轉偏東風，北、東部氣溫在天亮後逐漸回升，剩下東半部有零星短暫降雨。

下周一、二(10日~11日)台灣處偏東風環境，周圍沒有明顯水氣影響，持續偏乾，只有迎風面東半部及中南部山區有零星短暫降雨，其他地區則是晴到多雲的穩定天氣，氣溫也會持續回升。

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