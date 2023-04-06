下周出現今年首颱？一圖看颱風生成落點　氣象局曝「4月颱影響」　

▲氣象局統計颱風生成數氣候值。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓有熱帶擾動發展，是否生成今年首颱「珊瑚」(Sanvu)備受關注，氣象局臉書粉絲團「報天氣」今(6日)公布各月份颱風平均生成數，指1到3月平均會有一個颱風生成，8月最多平均有5.5個；另最早出現首颱為2019年1月1日帕布颱風，因此近期若有颱風生成雖略偏遠但仍在正常範圍，這季節颱風對台灣影響低。

菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，是否有機會生成今年第1號颱風「珊瑚」(Sanvu)受到關注，氣象專家賈新興今表示，預計4月8日、9日有7到8成機率在菲律賓呂宋島南邊生成熱帶性低氣壓，4月12日到13日有3到4成機率成颱，預估路徑往呂宋島方向前進，對台灣不會有影響。

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中央氣象局臉書粉絲團「報天氣」今(6日)公布各月份颱風生成數氣候值，其中4月平均生成0.6個，颱風生成最多月份為8月，平均有5.5個，其次是9月平均生成5.1個，7月平均生成3.7個，10月平均生成3.5個颱風。

「報天氣」表示，隨著季節的變化，菲律賓東方海面開始有熱帶擾動活動的跡象，部分模式甚至顯示有機會進一步發展。

「報天氣」指出，以氣候值而言，1~3月份平均會有一個颱風生成，氣候正常值範圍為 1月9日至4月30日之間。其中歷史上最早首颱生成日期為2019年1月1日帕布颱風，最晚首颱生成日期則為1998年7月9日妮蔻兒颱風。因此如果近期有颱風生成，雖然略為偏晚，但仍在氣候正常值範圍之內；但是這個季節生成的颱風，對台灣造成影響的機率也偏低。