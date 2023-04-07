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一圖看前10大少雨年！春雨不給力　3月雨量創史上第二少

▲▼2到3月累積雨量僅84.05毫米，創下史上第二少。（圖／賈新興）

▲2到3月累積雨量僅84.05毫米，創下史上第二少。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

鋒面通過及東北季風增強，今北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，不過3月迄今幾波鋒面帶來雨勢以中部以北較為明顯，南部依舊水情吃緊，氣象專家賈新興表示，今(2023)年3月只下30.65毫米，2到3月累積雨量也僅84.05毫米，皆創下史上第二少。

南部面臨比百年大旱嚴峻考驗，3月以來幾波鋒面帶來雨量對水情幫助有限，氣象專家賈新興表示，統計1947年以來台灣13個平地站3月平均累積雨量，2023年3月只下了30.65毫米，創下史上第二少雨年，僅次於1948年的25.28毫米，長期中位數是97.2毫米。

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賈新興也指出，今年2至3月累積降雨，也是史上第二少，僅有84.05毫米，僅次於1955年的59.0毫米，長期中位數是191.2毫米。

氣象局3月也曾表示，今年冬季雨量偏少，新竹以南的測站平均累積雨量為近60年來最少，與發生百年大旱的2020年情況差不多，平均雨日則是歷史上第二少，展望3到5月的春季，仍是以少雨的機率最高，其中3月少雨訊號明顯，4、5月則是少雨訊號逐漸減弱，不過仍須等到5月梅雨季到來，才有望紓解中南部的旱象。

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