陸宣布制裁蕭美琴　綠委酸「有意義嗎？」：反正她又不會去中國

記者杜冠霖／台北報導

「蔡麥會」剛落幕，從中協調所有會見的駐美代表蕭美琴被中國列入黑名單。中共中央台辦發言人今（7）日受權宣布對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁。對此，民進黨立委陳亭妃7日表示，中國做這些動作還有什麼意義？過去把台灣許多政治人物列為台獨份子，又怎麼了？反正大家又不會去中國，只證明他心胸狹窄、無法接納更多的聲音。

▲總統蔡英文與駐美大使蕭美琴在車上自拍。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）



蔡英文訪美同時，前總統馬英九也訪問中國，還拋出台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」，對此，蔡英文回應，現在已經是2023年，「他這論述應該是1970年代的論述」，這講法跟現在的環境是有些差距。

對此，陳亭妃表示，蔡總統講到台灣人民的心聲，這段時間看到很多難過的資訊，九二共識2019年被習近平定調一個中國時，國民黨就應該夢醒，國民黨卻不斷往前推，把全世界認同的國家主體一直往後縮，我們真的懷疑他是卸任元首嗎？最悲哀的是他還在享用卸任元首禮遇，馬英九已經不符合台灣人民的期待，蔡英文總統終於講出台灣人民的聲音。

對於中國宣布制裁蕭美琴，陳亭妃表示，中國做這些動作還有什麼意義？過去把台灣許多政治人物列為台獨份子，又怎麼了？反正大家又不會去中國，中國對待追求民主人士就是不友善，這只是證明他心胸狹窄、無法接納更多的聲音，只是暴露中國醜態。

對於部分藍營人士認為麥卡錫發言保守，是否為安撫中國？陳亭妃回應，怎麼可能有這樣的想法？中國用各種方式威脅麥卡錫跟與會議員，他們還是堅持完成這歷史性的一刻，這是外交出訪重大突破的一次，麥卡錫跟這些國會議員都用行動表示態度。

陳亭妃表示，六大保證跟台灣關係法本來就是台美之間重要協議，這也是選在雷根圖書館的重要關鍵，當時正是雷根總統做這些保證，麥卡錫跟與會成員用行動代表一切，不需在言行中吹毛求疵。

對於郭台銘宣布投入總統大選，陳亭妃表示，國民黨應搞好自己的家務事，不管郭台銘有什麼主張，還是要看內亂何時終止，且現在有一個大亂源叫馬英九，現在在中國不斷扯後腿，國民黨又不敢吭聲，這才是大家遺憾的，國民黨面臨內憂外患，馬英九不斷用很多言論傷害台灣人民的心，這才是國民黨要面對的。

對於山東艦在台海周邊巡演，但也發現美國艦艇出現在台海周邊，陳亭妃回應，這段時間除了看到中國軍艦，美日韓也在東海做演習動作，這證明台灣不孤單。