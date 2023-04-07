離譜片！救護車「鳴笛2分鐘」鴨霸小貨車占路不讓　下場慘了

記者許宥孺／高雄報導

國道一號南下高科岡山段，昨(6日)有一部鳴笛救護車執行任務，救護車駕駛按了喇叭示意禮讓通過，但前方的小貨車駕駛卻遲遲不讓道，救護車駕駛氣得將影片po到網路並檢舉。國道警方表示，若不避讓救護車可處3600元罰鍰；而致人死傷者，最高可處9萬元罰鍰，並吊銷執照。

網路社群《社會事交通版》流傳一段影片，畫面中指出，4月6日國道一號346.2K處南下高雄岡山段，又見貨車國道擋救護車！鳴笛2分鐘也不讓，救護車駕駛已上網檢舉。

▲小貨車不禮讓後方鳴笛的救護車。（圖／翻攝自社會事交通版）

國道警方檢視這段影片後，查出這起事件發生在6日上午11點24分，白色小貨車行駛於內側車道，遇救護車車輛於後方持續施放警笛聲是一，小貨車未依規定避讓並擋道約2分鐘。

國道警方指出，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「汽車駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」

另依該條例第45條第3項規定，前項情形致人死傷者，處汽車駕駛人新臺幣6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

國道警方表示，已接獲此部違規影像內容的檢舉案件，並將責成所轄分隊檢視內容判定違規態樣並依法舉發。