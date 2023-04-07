Xuite隨意窩8月底關站　4步驟快速備份日誌、相簿、影音

記者黃翊婷／綜合報導
「Xuite隨意窩」將在8月31日終止服務，並刪除網站上所有資料。Xuite隨意窩會員自4月6日早上10時起即可進行資料備份，5月1日早上10時之前，只要完成4個步驟，就能匯出日誌、相簿、影音的內容，保留珍貴的回憶。
▲Xuite 隨意窩宣布關站。（圖／翻攝自「Xuite 隨意窩」官網，下同。）
Xuite隨意窩平台服務終止公告指出，隨著社群使用習慣改變，Xuite隨意窩將於8月31日起終止服務，並刪除網站上所有資料，自6日起，官方將提供Xuiter（會員）後續處理服務，關站時程分為3階段。
另外，會員自6日早上10時起即可進行資料備份，步驟如下：
1、先於右上角登入帳號，登入後依欲匯出的服務點擊匯出按鈕，包含匯出日誌、匯出相簿、匯出影音。
2、詳細閱讀匯出注意事項與常見問題。
3、開始匯出。
4、下載匯出的檔案。
3階段關站時程如下：
階段1：4月6日早上10時至5月1日早上10時。
►網站功能正常運作，提供會員進行資料備份與下載。
►「Xuite VIP」方案自4月6日起停止收費，各方案會員仍維持原訂閱方案身分享用服務至8月31日止。如您是VIP方案會員且於4月6日至8月31日期間有費用問題，請撥打客服專線0800-080-412，由專人為您處理。
階段2：5月1日早上10時至8月31日下午2時。
►停止Xuite隨意窩新會員開通。
►全站進入唯讀模式，關閉管理後台。會員可正常瀏覽公開網頁但無法進入管理後台進行新增、修改或刪除等動作，僅提供資料備份與下載
階段3：8月31日下午2時網站關閉。
►網站關閉後，無法進入任何 Xuite隨意窩的頁面。
►網站同時會進行下述事宜：
1、終止Xuite隨意窩所有服務。
2、終止資料備份與恢復等會員服務。
3、終止受理Xuite VIP方案退費。
4、刪除所有資料。
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