台玻遠赴陝西設廠！靠「高品質」站穩市場　拿下北京新機場建案

▲台玻咸陽工廠24小時運轉。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／陝西報導

大陸今年開始促進疫後經濟復甦，位於陝西咸陽市的台玻工廠亦全力拚生產。總經理張政峰向《東森新媒體ETtoday》表示，面對大陸競爭對手，台玻靠高品質和高技術站穩腳跟，並成功拿下北京大興機場、西安咸陽國際機場等建案，2022年工業總產值超過11億元人民幣。

▲張政峰。（圖／記者蔡儀潔攝）

張政峰表示，台玻集團之所以在陝西咸陽設立子公司，是因為董事長林伯豐看好大陸西北的發展潛力，且交通可輻射內蒙古、銀川、新疆等區塊，超過9成的產品內銷大陸市場，主要是政府基礎建設和房地產開發。

過去3年，大陸嚴格的疫情封控衝擊製造業，房地產業亦陷入寒冬。對此，張政峰介紹，2020年有疫情管控，2021年公共建設和房地產急著開工，因此當年市場反而很好，不過2022年所受衝擊大，產品價格按年衰退10%至15%。

大陸今年1月鬆綁防疫，張政峰透露，剛解封時市場還未緩和，因此第一季售價相對偏低，「我們預計從第二季度市場就會開始恢復。」

「我們看好前景」，張政峰指出，房地產行業雖然萎靡，但產品逐漸走向高端化，還需符合節能要求，因此價格的上漲可以彌補銷量收縮。

▲▼ 工人在操作機器 。（圖／記者蔡儀潔攝）

聊起台灣傳產在大陸的生存，張政峰表示，他們主要有2家競爭對手，但自大陸政策放寬後，台企能參與公設競標，台玻公司憑藉優良技術和高品質脫穎而出，例如負責北京大興國際機場項目，使用了超白雙銀LoW-E夾膠中空玻璃，用量達8.5萬平方公尺。

▼ 北京大興機場。（圖／記者任以芳攝）

另外，新加坡目前在華的最大投資「重慶朝天門」亦由台玻負責玻璃建造。據張政峰介紹，長達400公尺的「水晶廊橋」連接4座塔樓，使用了台玻雙銀夾層LoW-E中空玻璃，連廊上使用台玻咸陽三銀夾層LOW-E中空玻璃，玻璃用量20萬平方公尺。

大陸近幾年嚴抓企業環保管理，不少台商台企受到衝擊。為符合當地政府規定，張政峰表示，2020年以後環保政策變得更嚴格，因此再花費約4000萬元人民幣，安裝新的脫硫脫硝設備，目前正向大陸申請A類企業。

據悉，台玻集團1993年成立台灣玻璃中國控股有限公司，開始在大陸各地投資建廠，包括青島、崑山、成都、福建、東莞、咸陽等地，共計30家全資子公司，並包含多家礦業公司，遍布大陸大江南北。

其中，台玻威陽玻璃有限公司坐落在興平裝備製造園內，佔地655餘畝，總投資2.5億美元，主打產品為優質浮法玻璃、各種建築節能玻璃以及建築安全玻璃等，工廠24小時運轉，每天產出1200噸玻璃，秋冬應政府要求減產20%。