桃園男紮根大陸小縣城賣房子　曾被用「放大鏡」看像在走鋼絲

記者蔡儀潔／陝西報導

城固縣座落大陸陝西省西南部，當地約7成居民都到外地務工，但來自桃園的陳政輝選擇在此扎根，並從事房產銷售，9年沒休假回過台灣，「因為在小地方難得有這個工作，我就像在走鋼絲一樣，不能跌倒。」他也曾遇上封城，最慘時一個月只能賣出1套房子，但他保持平常心，靠「親和力」闖蕩房產圈。

▲陳政輝一家三口。（圖／受訪者提供）

45歲的陳政輝2011年與陝西妻子透過網戀結緣，兩人2013年結婚並生下女兒，與家人商量後選擇回妻子家鄉漢中市城固縣發展，而當地的台灣人不到10個，幾乎都是老兵回鄉定居。

陳政輝現在是一家房產公司總經理，《東森新媒體ETtoday》記者走進他位於縣城的公司，發現公司儘管不大，但裝修、房屋銷售、智慧家電展示等「五臟俱全」。回顧過去9年時間，他深有感慨稱，在成立公司前，在別的公司銷售房產，不僅需要跟當地人打交道，還要贏得信任完成銷售。

陳政輝表示，剛開始時蠻困難的，台灣人會被用「放大鏡」來看，當地人認為你能力比較強，加上正處於30多歲的人生轉折點，「所以我那時候常跟朋友或老婆說，我很少休假的原因，是因為在這種小地方難得有這份工作，我就像在走鋼絲一樣，不能跌倒。」

如何開拓業務？陳政輝分享道，兩岸房產銷售模式有所不同，台灣喜歡的是熱鬧，大陸比較規規矩矩，起初和當地人接觸很困難，因為他們講的是家鄉話，但台灣人比較有人情味，親切感令顧客想與自己交朋友。

「顧客是拿一輩子積蓄來買一個家，不能只想著賺傭金」，陳政輝指出，成交後客人還會回來找他，包含希望給熟人優惠等，「我也不吝嗇的去幫忙。」來來往往中，陳政輝贏得好口碑，上緊發條的他9年沒有放假回台灣，「有時候會網購台灣香腸、烏魚子解饞。」

▲陳政輝。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸近年房產市場低迷、疫情封控重挫經濟。陳政輝表示，過去3年其實都沒怎麼賺錢，公司損失大概有七八成，2020年和2021年影響不大，但2022年比較嚴重，經歷了1個多月的封城，「有時候賣一賣，突然疫情爆發，項目就要喊卡。自己就平常心應對，因為急也沒辦法。」

在封城期間，陳政輝在社區組織志願者，採購消毒用品等物資，每家每戶統計獨居老人數量，並派發物資等。

隨著疫情解封，陳政輝公司裝修業務恢復較快，但房產銷售上，陳政輝坦言「疫情放開反而大家都沒錢」，民眾封控時收入變少，不可能一鬆綁就馬上買房，需要一定的過程。

此外，在大陸的四五線城市，以城固縣來講，約有7成青年到沿海城市務工，且農業縣遇到春耕和收成時百姓較忙，因此「買房潮」是在12月到隔年3月，目前屬於淡季。陳政輝預計，房地產行業回暖沒那麼快，估計要下半年或年底以後，才會有比較明顯的上升。

對於兩岸交流，陳政輝認為，台灣年輕人應多來大陸走走看看，若來創業工作優勢也很大，例如台灣人比較有人情味，在人與人溝通上更有親和力。